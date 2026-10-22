Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è il momento di chiedervi se gli equilibri che cercate di mantenere siano davvero soddisfacenti anche per voi. Potreste aver accettato qualche compromesso per evitare tensioni, ma oggi diventa più difficile ignorare una necessità personale. Sul lavoro, una collaborazione può funzionare meglio se vengono chiariti compiti, tempi e aspettative: non abbiate paura di affrontare un argomento delicato con educazione e fermezza. Le vostre capacità diplomatiche saranno preziose, purché non si trasformino nella tendenza a rimandare le decisioni. In amore è importante capire che cosa desiderate costruire insieme alla persona che avete accanto. Se c’è stata una distanza, una conversazione tranquilla può aiutarvi a ritrovare un punto d’incontro. I single dovrebbero lasciarsi conoscere senza cercare di apparire sempre impeccabili: la spontaneità può rivelarsi molto più affascinante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 ottobre 2026), la giornata vi invita a osservare con attenzione una situazione che non vi convince del tutto. Potreste avere intuito che qualcosa deve cambiare, ma prima di prendere posizione sarà utile raccogliere elementi concreti e distinguere i fatti dalle impressioni. Nel lavoro, una questione che coinvolge più persone richiede riservatezza e una strategia ben definita: evitate di anticipare le vostre intenzioni finché non avrete valutato tutte le alternative. La determinazione non vi manca, ma sarà la capacità di scegliere il momento giusto a fare la differenza. In amore avete bisogno di sincerità e di un coinvolgimento autentico. Se avvertite una distanza, non trasformate il dubbio in sospetto: provate a parlarne apertamente. Per i single, una persona inizialmente difficile da decifrare potrebbe suscitare curiosità, ma sarà meglio lasciare che la conoscenza proceda senza forzature.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di allargare gli orizzonti e di ritrovare entusiasmo per qualcosa che vada oltre gli impegni quotidiani. Questo desiderio può tradursi nella voglia di programmare un viaggio, riprendere uno studio oppure valutare una proposta che vi permetta di sperimentare un ambiente diverso. Non sottovalutate le occasioni che nascono da un contatto o da una conversazione informale: potrebbero offrirvi uno spunto utile per il futuro. Sul lavoro cercate di non promettere più di quanto possiate garantire, soprattutto se avete già un’agenda piena. In amore avete bisogno di complicità, movimento e progetti da condividere. Le coppie possono ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa di nuovo, mentre i single dovrebbero frequentare persone capaci di stimolare la loro curiosità. La voglia di libertà non deve diventare una scusa per evitare un confronto importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro senso del dovere vi porta spesso a concentrarvi su quello che manca, dimenticando quanto avete già realizzato. Oggi sarebbe utile fermarvi un momento e valutare i risultati con maggiore obiettività, soprattutto se state aspettando una risposta o una conferma in ambito professionale. Potrebbe essere necessario modificare una tabella di marcia oppure riorganizzare le responsabilità, ma non interpretate ogni cambiamento come una perdita di controllo. Saper adattare il programma alle circostanze è una qualità, non una debolezza. Sul piano economico conviene mantenere un approccio prudente e non lasciarsi influenzare dalle decisioni altrui. In amore cercate di dedicare più tempo alla persona che avete accanto, anche quando le giornate sono impegnative. Chi è single potrebbe riscoprire l’interesse per qualcuno con cui condivide valori e progetti concreti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 ottobre 2026), un modo diverso di affrontare una questione potrebbe rivelarsi più efficace delle soluzioni che avete già tentato. La vostra indipendenza mentale vi aiuta a immaginare alternative, ma oggi sarà importante verificare quali possano funzionare davvero nella vita quotidiana. Sul lavoro, confrontarvi con una persona che ha un approccio differente dal vostro può aprire prospettive interessanti, anche se all’inizio potreste non essere completamente d’accordo. Evitate di scartare un suggerimento soltanto perché non nasce da voi. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di essere voi stessi, ma anche di capire che cosa si aspetta da voi chi vi sta vicino. Un chiarimento può evitare che una normale esigenza di autonomia venga interpretata come disinteresse. Per i single, le occasioni migliori potrebbero arrivare da amicizie, interessi condivisi o ambienti poco abituali.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere gli stati d’animo degli altri, ma oggi dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri. Se una questione vi preoccupa, provate a darle una dimensione concreta: individuate ciò che potete risolvere subito e lasciate in sospeso quello che non dipende da voi. Nel lavoro, un’idea creativa può aiutarvi a superare un passaggio complicato, soprattutto se riuscirete a presentarla in modo semplice e comprensibile. Non sottovalutate le vostre capacità soltanto perché avete bisogno di più tempo per sentirvi sicuri. In amore cercate un rapporto nel quale possiate parlare apertamente, senza dover nascondere le vostre fragilità. Un gesto affettuoso può riavvicinare una coppia che negli ultimi giorni si è concentrata soprattutto sulle incombenze. I single dovrebbero distinguere una vera sintonia dal semplice desiderio di sentirsi meno soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un modo diverso di affrontare una questione potrebbe rivelarsi più efficace delle soluzioni che avete già tentato.