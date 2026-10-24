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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 25 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 25 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 25 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di accelerare i tempi, soprattutto se aspettate una risposta o una conferma importante. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non disperdere energie in rivalità inutili e concentratevi sui vostri obiettivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 ottobre 2026), potreste sentire il bisogno di fare maggiore chiarezza su una questione pratica. Capitolo lavoro: la vostra affidabilità sarà apprezzata, anche se sarà importante non accettare responsabilità che non vi competono.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete pronti a esplorare alternative: scegliete la possibilità più promettente e approfonditela. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può rivelarsi utile se chiarite fin dall’inizio obiettivi e tempi. In amore torna la voglia di comunicare.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di distinguere le preoccupazioni reali da quelle che nascono soltanto dalla paura che qualcosa vada storto. In amore avete bisogno di sentirvi ascoltati: esprimete ciò che vi manca senza aspettare che gli altri lo intuiscano.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 ottobre 2026), una nuova responsabilità o un obiettivo più ambizioso potrebbe stimolare il vostro desiderio di mettervi alla prova. Lavoro? La sicurezza è un vantaggio, purché non vi impedisca di ascoltare suggerimenti validi.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani, 25 ottobre, favorirà il riordino di una situazione lasciata in sospeso, soprattutto se riguarda documenti, scadenze o organizzazione personale. Per quanto riguarda il lavoro, una scelta pratica può liberarvi da un impegno diventato più pesante del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la giornata favorisce il riordino di una situazione lasciata in sospeso.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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