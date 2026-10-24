Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, non tutte le porte si aprono con la forza: oggi potreste ottenere di più scegliendo il momento giusto per intervenire. Nel lavoro, una discussione può diventare costruttiva se mettete da parte la voglia di dimostrare subito di avere ragione. In amore cercate di non trasformare una differenza di vedute in una sfida personale. Un gesto affettuoso può riavvicinare anche chi negli ultimi giorni si è mostrato distante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione legata alla casa, alle spese o all’organizzazione quotidiana merita un po’ di attenzione. Potete trovare una soluzione utile senza stravolgere le vostre abitudini, purché siate disposti a valutare anche un’alternativa. Sul lavoro la pazienza vi aiuta a consolidare una posizione, ma non abbiate timore di far presente ciò di cui avete bisogno. In amore contano la presenza e la fiducia: meglio una promessa mantenuta che tante parole.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia o un contatto inatteso potrebbe movimentare la giornata e suggerirvi una possibilità interessante. Prima di entusiasmarvi, cercate di capire quanto ci sia di concreto e quali passi siano necessari per andare avanti. Le vostre capacità comunicative possono rivelarsi preziose in una trattativa o in un confronto. In amore, la curiosità riaccende il desiderio di conoscere e sperimentare: lasciate spazio alla spontaneità, senza pretendere risposte immediate.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritagliarvi uno spazio tutto vostro, lontano dalle richieste e dalle aspettative degli altri. Non è egoismo, ma un modo per recuperare lucidità e affrontare meglio le responsabilità. Nel lavoro, una questione delicata può essere risolta con pazienza e un chiarimento diretto. In amore cercate di dire ciò che provate senza aspettare che sia l’altra persona a intuire ogni sfumatura. La sincerità può riportare serenità dove si erano accumulati piccoli malintesi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 ottobre 2026), una soddisfazione potrebbe arrivare grazie a qualcosa che avete portato avanti con impegno, anche se i risultati non sono stati immediati. È il momento di valorizzare le vostre capacità e di guardare alle prossime occasioni con maggiore fiducia, senza però sottovalutare i dettagli. Una collaborazione può rivelarsi più utile di una competizione. In amore avete bisogno di entusiasmo e conferme: provate a creare voi stessi l’occasione per vivere un momento speciale, invece di aspettare sempre l’iniziativa altrui.

Vergine

Cari Vergine, la giornata è adatta a sistemare una faccenda pratica che continuate a rimandare. Avete gli strumenti per affrontarla, ma sarà importante non complicare tutto cercando una soluzione perfetta. Sul lavoro, concentratevi sulle priorità e lasciate perdere le piccole distrazioni. Nei sentimenti, invece, provate a essere meno esigenti: una persona potrebbe dimostrarvi affetto in maniera diversa da quella che vi aspettate. Ascoltare senza giudicare subito può aiutarvi a comprendere meglio le sue intenzioni.

Bilancia

Cari Bilancia, una scelta personale torna in primo piano e vi chiede di mettere sul tavolo anche i vostri desideri. Cercare un compromesso è utile, ma non dovete essere sempre voi a rinunciare a qualcosa per mantenere la tranquillità. Sul lavoro, un confronto chiarificatore può migliorare una collaborazione e prevenire equivoci futuri. In amore è il momento di parlare con maggiore franchezza, soprattutto se una situazione è rimasta ambigua. I single potrebbero scoprire una sintonia interessante attraverso una conversazione semplice e spontanea.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro intuito vi spinge a guardare oltre le apparenze, ma sarà importante verificare ciò che sospettate prima di agire. Una questione professionale richiede riservatezza e capacità di attendere: non tutte le informazioni sono ancora disponibili. Potete ottenere un buon risultato se evitate reazioni impulsive e preparate con cura la vostra prossima mossa. In amore, la passione è intensa, ma la fiducia deve avere spazio. Se qualcosa vi preoccupa, affrontatelo con una domanda sincera anziché con il silenzio.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria potrebbe portarvi a riprendere un progetto lasciato in sospeso o a valutare un’esperienza nuova. Anche un piccolo cambiamento nella routine può restituirvi entusiasmo e farvi incontrare persone interessanti. Nel lavoro, le idee sono promettenti, ma dovrete accompagnarle con una pianificazione realistica. In amore cercate una persona con cui condividere curiosità e desiderio di scoperta. Le coppie possono progettare qualcosa insieme, mentre chi è single dovrebbe dire sì a un’occasione fuori dai soliti giri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potreste rendervi conto che un obiettivo richiede una revisione dei tempi, non necessariamente un cambio di direzione. Non scoraggiatevi se un risultato tarda ad arrivare: la vostra capacità di perseverare resta un punto di forza. Sul lavoro sarà utile chiedere informazioni precise prima di assumervi nuove responsabilità. In amore, cercate di non lasciare che gli impegni prendano tutto lo spazio. Anche un momento breve, se vissuto con attenzione, può rafforzare il legame con chi vi è vicino.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 ottobre 2026), un’idea originale può diventare il punto di partenza per un progetto concreto, a patto di non lasciarla soltanto sul piano delle intenzioni. Confrontarvi con qualcuno che ha competenze diverse dalle vostre potrebbe aiutarvi a individuare aspetti che non avevate considerato. Non abbiate paura di modificare il piano iniziale se emergono nuove informazioni. Nei sentimenti avete bisogno di autonomia, ma anche di complicità. Spiegate con chiarezza ciò che desiderate, evitando che il vostro bisogno di spazio venga scambiato per disinteresse.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere gli altri, ma non dovete assorbire ogni loro preoccupazione. Se una situazione vi sembra confusa, affrontatela un passaggio alla volta e cercate conferme concrete prima di trarre conclusioni. Sul lavoro, un approccio creativo può permettervi di risolvere un problema in modo diverso dal solito. In amore avete bisogno di dolcezza e ascolto: un dialogo tranquillo può sciogliere una tensione recente. Non sottovalutate neppure il valore di un momento dedicato soltanto a voi stessi.