Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non lasciate che un contrattempo rovini i progressi fatti: una soluzione alternativa potrebbe essere più efficace di quella che avevate immaginato. Nei rapporti personali cercate di distinguere la franchezza dall’impazienza. In amore, chi è single potrebbe trovare interessante una persona che inizialmente sembrava lontana dai propri gusti abituali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 ottobre 2026), le questioni economiche e pratiche meritano attenzione, ma senza trasformare ogni scelta in una fonte di preoccupazione. Potreste trovare un modo più comodo per gestire una spesa, un impegno domestico o un programma che da tempo vi sembra complicato. Nel lavoro contano la costanza e la capacità di riconoscere quali proposte siano davvero vantaggiose. In amore, avete bisogno di sentirvi al sicuro, ma anche di qualche sorpresa: lasciate che l’altra persona vi mostri un lato nuovo del rapporto.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata si anima grazie a contatti, idee e occasioni di confronto. Una conversazione potrebbe suggerirvi una strada diversa, soprattutto se state cercando di risolvere un problema che vi accompagna da un po’. Attenzione, però, a non promettere più di quanto possiate mantenere: la vostra curiosità è una risorsa quando viene accompagnata dalla concretezza. In amore, un messaggio o un invito possono riaccendere l’interesse; per le coppie è il momento di spezzare una routine diventata un po’ prevedibile.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire il bisogno di rallentare e capire quali situazioni vi fanno stare bene e quali, invece, vi sottraggono energie. Non è egoismo scegliere con maggiore attenzione a chi dedicare il vostro tempo. Sul lavoro, una questione rimasta in sospeso può essere affrontata con più lucidità se smettete di rimuginare sulle possibili complicazioni. In famiglia cercate un clima sereno, senza sentirvi responsabili dell’umore di tutti. In amore, la vicinanza si costruisce anche attraverso momenti semplici e senza troppe aspettative.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 ottobre 2026), avete voglia di rimettervi al centro della scena e di ottenere una risposta che aspettate da tempo. Il cielo simbolico di questa giornata invita a valorizzare le capacità personali, senza però sottovalutare il contributo di chi vi sta accanto. Una proposta può diventare interessante se siete disposti a valutarne anche gli aspetti meno appariscenti. Nel rapporto di coppia, evitate di trasformare una differenza di vedute in una questione di principio. I single possono lasciarsi incuriosire da una persona sicura di sé, ma non necessariamente facile da conquistare.

VERGINE

Cari Vergine, il desiderio di sistemare ogni cosa potrebbe rendervi insofferenti davanti agli imprevisti, soprattutto se avete già programmato con precisione il fine settimana. Provate a lasciare un po’ di spazio all’improvvisazione: non tutto ciò che cambia rappresenta un ostacolo. Nel lavoro, una verifica accurata può evitare un errore, mentre sul piano personale sarà utile non rimandare una decisione soltanto perché non avete ancora tutti i dettagli. In amore, meno analisi e più presenza: qualche ora trascorsa insieme può chiarire più di tante domande.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il desiderio di sistemare ogni cosa potrebbe rendervi insofferenti davanti agli imprevisti, soprattutto se avete già programmato con precisione il fine settimana.