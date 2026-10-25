Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete l’opportunità di chiarire ciò che desiderate, senza rinunciare alla diplomazia che vi contraddistingue. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può migliorare se ciascuno comprende con precisione il proprio ruolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 ottobre 2026), la vostra attenzione si concentra su un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante per una scelta futura. Nei sentimenti cresce il bisogno di autenticità e di risposte chiare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una proposta, un contatto o un’idea legata a un’esperienza nuova potrebbero attirare la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra apertura mentale può favorire un confronto produttivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità sono numerose, ma non tutte hanno la stessa urgenza. Lavoro? Un confronto professionale può chiarire un incarico o mettere in evidenza un risultato che finora non è stato riconosciuto… In amore, una breve pausa condivisa può restituire equilibrio e farvi sentire più vicini alla persona amata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 ottobre 2026), la creatività sarà utile, ma dovrete individuare un primo passo concreto per evitare che il progetto resti soltanto un’intenzione. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltare una persona con un approccio diverso dal vostro può offrire spunti interessanti.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a proteggere le energie e a non farvi coinvolgere in ogni problema che vi viene raccontato. Per quanto riguarda il lavoro, la fantasia può aiutarvi a individuare una strada originale, purché prestiate attenzione ai dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: un’idea fuori dagli schemi può attirare la vostra attenzione.