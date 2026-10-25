Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 25 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di accelerare i tempi, soprattutto se aspettate una risposta o una conferma importante. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non disperdere energie in rivalità inutili e concentratevi sui vostri obiettivi. In amore, un chiarimento può riportare serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 ottobre 2026), potreste sentire il bisogno di fare maggiore chiarezza su una questione pratica. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità sarà apprezzata. In amore cercate stabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pronti a esplorare alternative, ma fate attenzione a non cambiare idea continuamente. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può rivelarsi utile se chiarite fin dall’inizio obiettivi e tempi. Chi è single potrebbe sentirsi incuriosito da una persona brillante.

CANCRO

Cari Cancro, una questione familiare o lavorativa richiede attenzione, ma non dovete risolvere tutto da soli. Chiedere un parere può aiutarvi a trovare una strada più semplice. Un incontro può diventare interessante…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 ottobre 2026), prima di accettare valutate quanto spazio avete davvero a disposizione e quali risultati potete raggiungere con le risorse attuali. Per quanto riguarda il lavoro, la sicurezza è un vantaggio. Un gesto generoso o una sorpresa possono riportare calore nel rapporto.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata favorisce il riordino di una situazione lasciata in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, una scelta pratica può liberarvi da un impegno diventato più pesante del previsto. Chi è single potrebbe scoprire un’intesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avvertite un forte desiderio di mettervi alla prova.