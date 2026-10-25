Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi invita a rimettere in moto qualcosa che negli ultimi tempi sembrava procedere con troppa lentezza. Avete energia e voglia di dimostrare quanto valete, ma sarà importante scegliere bene dove investirle, senza disperdervi in sfide inutili. Una persona potrebbe sorprendervi con una proposta o un atteggiamento diverso dal solito. In amore, lasciate spazio all’iniziativa: anche un invito spontaneo può cambiare il tono della giornata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, casa, spese e organizzazione personale richiedono un po’ della vostra attenzione. Non si tratta necessariamente di affrontare problemi importanti, quanto di sistemare alcune questioni che rimandate da tempo e che potrebbero diventare più semplici del previsto. Sul lavoro, la vostra affidabilità resta un punto di forza, soprattutto se saprete mantenere la calma davanti a chi cambia idea continuamente. In amore, cercate il piacere delle piccole cose condivise, senza pretendere che ogni momento sia speciale.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia, una telefonata o un incontro casuale potrebbero offrirvi uno spunto interessante. La curiosità è vivace e vi aiuta a trovare collegamenti che altri non vedono, ma non tutto ciò che attira la vostra attenzione merita lo stesso investimento. Scegliete una direzione e provate a seguirla con maggiore continuità. Per i single, le occasioni migliori possono nascere in un contesto informale, lontano dalle situazioni costruite a tavolino.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un equilibrio tra ciò che fate per gli altri e quello che serve a voi. Le richieste esterne potrebbero essere numerose, ma non siete obbligati a rispondere immediatamente a tutte. Anche sul piano familiare, una piccola modifica alle abitudini può rendere l’atmosfera più serena. In amore, non aspettate che sia sempre l’altra persona a intuire i vostri desideri: concedervi un momento di sincerità può avvicinarvi più di tante attenzioni indirette.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 ottobre 2026), è il momento di dare valore a un risultato che forse avete considerato troppo poco. Non occorre aspettare il riconoscimento di tutti per capire quanto avete costruito: una maggiore fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di affrontare anche le prossime sfide con spirito diverso. Una collaborazione può diventare più produttiva se accettate di condividere la scena. In amore, il desiderio di sentirvi apprezzati è forte, ma ricordate che la generosità è altrettanto importante dell’ammirazione.

Vergine

Cari Vergine, un impegno pratico potrebbe richiedere più attenzione del previsto, soprattutto se dipende anche dai tempi o dalle decisioni di qualcun altro. Invece di cercare di controllare ogni passaggio, concentratevi su quello che potete risolvere direttamente. È una giornata utile anche per rivedere una spesa o individuare un’abitudine poco conveniente. Nei rapporti affettivi, provate a lasciare da parte le osservazioni più severe: a volte una persona ha bisogno di sentirsi accolta, non corretta.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di bellezza e leggerezza si accompagna alla necessità di prendere una posizione. Potreste dover scegliere come trascorrere il tempo libero, a chi dedicarlo oppure quale invito accettare: non sentitevi in dovere di accontentare tutti. Sul lavoro, il confronto con una persona dalle idee differenti può rivelarsi utile, purché nessuno cerchi di imporre il proprio punto di vista. In amore, un gesto premuroso può riaccendere l’intesa senza bisogno di grandi dichiarazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra capacità di osservazione è particolarmente utile, soprattutto se vi trovate davanti a una situazione che non vi convince del tutto. Prima di formulare un giudizio, però, aspettate di avere tutti gli elementi: un dettaglio mancante potrebbe cambiare la prospettiva. Le questioni professionali richiedono riservatezza e senso strategico, qualità che non vi mancano. In amore, lasciate cadere qualche difesa: non ogni segnale va interpretato come una prova da superare.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria può tradursi in qualcosa di concreto: organizzare un’uscita, riprendere un interesse o cominciare a pensare a un viaggio. Anche una novità piccola può restituirvi entusiasmo, purché non rimanga soltanto un progetto nella vostra testa. Sul lavoro, un confronto con una persona esperta può aiutarvi a vedere possibilità che avevate trascurato. Per chi è in coppia, condividere un’esperienza nuova sarà più efficace che discutere ancora delle solite questioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete la possibilità di mettere ordine in un impegno che assorbe molte energie. Il vostro senso del dovere è prezioso, ma non deve trasformarsi nell’abitudine di occuparvi anche di ciò che spetterebbe agli altri. Una scelta economica o organizzativa merita attenzione, senza diventare motivo di preoccupazione continua. In amore, cercate di non relegare i sentimenti agli ultimi posti della giornata: chi vi sta accanto potrebbe desiderare una presenza più partecipe, anche attraverso gesti semplici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 ottobre 2026), un’idea fuori dagli schemi potrebbe rivelarsi più utile di una soluzione tradizionale. Non tutti comprenderanno immediatamente il vostro punto di vista, ma questo non significa che dobbiate rinunciare a esplorarlo: cominciate da un piccolo esperimento e osservate i risultati. Nelle amicizie, potreste ritrovare una sintonia con qualcuno che non sentite da un po’. In amore, il bisogno di libertà resta importante, ma funziona meglio quando viene vissuto come uno spazio da condividere e non come una distanza da imporre.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità vi permette di cogliere atmosfere e stati d’animo, ma oggi sarà utile non assorbire ogni tensione che vi circonda. Ritagliatevi un momento per un’attività piacevole, creativa o semplicemente rilassante: vi aiuterà a recuperare lucidità. Una questione lasciata in sospeso può trovare una soluzione attraverso un approccio meno complicato del previsto. In amore, non idealizzate troppo una situazione: guardate anche ai comportamenti concreti e godetevi ciò che di buono c’è nel presente.