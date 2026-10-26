Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, non è una giornata da trascorrere in attesa che siano gli altri a decidere per voi. Se avete un desiderio da realizzare o un’iniziativa che continua a restare nel cassetto, provate a compiere il primo passo, anche senza avere già tutte le risposte. Una discussione può essere utile se serve a far emergere un problema reale, mentre diventa uno spreco di energie quando si trasforma in una gara di orgoglio. In amore, chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona dal carattere deciso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità che cercate non dipende soltanto dalle certezze materiali, ma anche dalla qualità delle vostre giornate. Oggi potreste accorgervi che una piccola abitudine, un acquisto rimandato o una questione domestica meritano di essere affrontati con maggiore concretezza. Nel lavoro, non sottovalutate il valore della pazienza: una situazione complessa si risolve meglio procedendo per gradi. In coppia, lasciate parlare anche il lato più tenero del vostro carattere, senza aspettare un’occasione particolare per dimostrarlo.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce e vi porta a immaginare scenari diversi, ma la giornata può diventare davvero produttiva se riuscite a trasformare un’intuizione in qualcosa di verificabile. Un’attività culturale, una lettura o una conversazione stimolante potrebbe aprirvi una prospettiva inattesa. Non abbiate fretta di esprimere un giudizio su una persona che conoscete ancora poco. In amore, l’ironia sarà una buona alleata: una battuta condivisa può sciogliere una tensione e favorire un avvicinamento.

Cancro

Cari Cancro, potrebbe riaffiorare il desiderio di recuperare un rapporto o di chiarire una sensazione che vi portate dietro da qualche giorno. Non dovete necessariamente affrontare tutto oggi, ma potete cominciare distinguendo ciò che dipende da voi da ciò che appartiene alle scelte altrui. Sul piano pratico, cercate di non farvi condizionare dall’umore del momento quando dovete prendere una decisione. In amore, la dolcezza torna protagonista, soprattutto se riuscite a esprimere quello che provate senza chiudervi nel silenzio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 ottobre 2026), una responsabilità nuova o un compito più impegnativo potrebbero mettervi alla prova, ma avete le risorse per affrontarli. La vera sfida sarà capire quali obiettivi meritano davvero il vostro tempo e quali, invece, rispondono soltanto al desiderio di dimostrare qualcosa. Non trascurate un consiglio pratico, anche se arriva da una persona meno esperta di voi. Nei sentimenti, cercate un equilibrio tra passione e ascolto: un rapporto cresce quando entrambi si sentono importanti.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di vedere risultati tangibili e potreste essere poco pazienti con chi procede senza un metodo preciso. Cercate però di non trasformare ogni differenza in un ostacolo: a volte un approccio meno rigoroso porta comunque a una buona soluzione. È un momento adatto per rivedere un programma, riordinare gli impegni o liberarvi di qualcosa che non vi serve più. In amore, concedetevi una pausa dalle analisi: non tutto deve avere una spiegazione immediata per essere autentico.

Bilancia

Cari Bilancia, le relazioni sono al centro della giornata, ma non necessariamente per ragioni sentimentali. Un accordo, un progetto condiviso o una decisione da prendere con altre persone potrebbero richiedere maggiore chiarezza. Il vostro talento diplomatico sarà utile, a patto di non sacrificare sempre le vostre preferenze per mantenere la pace. Anche nella vita privata potete cambiare programma senza sentirvi in colpa. Per i single, un incontro interessante potrebbe arrivare attraverso amici o conoscenze comuni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete voglia di andare a fondo e di capire che cosa si nasconde dietro un comportamento o una notizia. Questa determinazione può aiutarvi a risolvere una questione, purché non vi porti a cercare significati nascosti in ogni gesto. Sul lavoro, una scelta prudente potrebbe rivelarsi più efficace di un’azione clamorosa. In amore, cercate di distinguere la gelosia dal bisogno legittimo di rassicurazione: esprimere un dubbio con calma può evitare che diventi un problema più grande.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di movimento è forte e può diventare un’occasione per allargare i vostri orizzonti. Pensate a un corso, a un’attività da provare o a un luogo che vorreste visitare: anche organizzare qualcosa per le prossime settimane può migliorare l’umore. Le idee non mancano, ma dovrete valutare con realismo tempi e disponibilità. In amore, una persona potrebbe conquistarvi proprio perché vi stimola intellettualmente e non cerca di limitarvi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione legata alle responsabilità quotidiane potrebbe spingervi a rivedere il modo in cui distribuite il tempo. Non è necessario fare tutto personalmente per garantire un buon risultato: imparare a delegare è parte della vostra crescita. Sul fronte economico, meglio privilegiare la prudenza e le scelte ragionate rispetto agli impulsi. In amore, provate a essere meno enigmatici: anche chi vi conosce bene non può sempre intuire ciò che desiderate, soprattutto se continuate a mostrarvi imperturbabili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 ottobre 2026), la giornata favorisce i contatti con persone diverse da voi e le situazioni capaci di mettere in discussione qualche convinzione. Potreste scoprire un interesse nuovo o ritrovare entusiasmo per un progetto che avevate accantonato. Non serve rivoluzionare tutto in una volta: scegliete un cambiamento sostenibile e dategli il tempo di funzionare. In amore, rispettare gli spazi individuali sarà importante, ma non usateli per evitare una conversazione che aspettate da troppo tempo.

Pesci

Cari Pesci, un po’ di quiete può aiutarvi a rimettere a fuoco ciò che conta davvero. Se negli ultimi giorni avete dedicato molte energie alle necessità altrui, oggi cercate di riservare uno spazio anche ai vostri desideri, senza sentirvi egoisti. Un’attività manuale, la musica o un momento trascorso lontano dalle distrazioni potrebbero restituirvi ispirazione. In amore, non confondete una fantasia con una promessa: osservate come si comporta l’altra persona e lasciate che la fiducia si costruisca nel tempo.