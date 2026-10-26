Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 26 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata utile per recuperare leggerezza e ritrovare il piacere di fare qualcosa senza sentirvi obbligati a raggiungere un obiettivo. Una questione legata a un accordo o a una collaborazione richiede comunque chiarezza: cercate un compromesso che non vi costringa a mettere da parte ciò che desiderate. Le amicizie possono regalarvi un confronto stimolante o un’occasione piacevole per uscire dalla solita routine. In amore, una nuova conoscenza potrebbe incuriosirvi proprio perché vi offre un punto di vista diverso dal vostro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 ottobre 2026), la vostra determinazione può aiutarvi a sciogliere un nodo che sembrava difficile da affrontare. Non avete bisogno di rendere pubbliche tutte le vostre intenzioni: in alcune circostanze, osservare e preparare con calma la prossima mossa è la scelta più intelligente. Una questione professionale potrebbe richiedere una risposta netta, ma prendetevi il tempo necessario per formularla. Nei sentimenti cresce il bisogno di autenticità: se qualcosa vi disturba, parlatene senza ricorrere a silenzi o provocazioni. La chiarezza può rafforzare anche i legami più intensi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il pensiero corre già verso nuove esperienze e programmi futuri. Potreste avere voglia di partire, imparare qualcosa o semplicemente frequentare persone che vi trasmettano entusiasmo. Prima di lanciarvi, controllate gli impegni già presi: organizzare bene il tempo vi permetterà di godervi le novità senza creare complicazioni. Sul lavoro, una proposta merita di essere approfondita anche se non offre risultati immediati. In amore, l’intesa cresce quando c’è voglia di condividere avventure, interessi e progetti, senza che nessuno debba rinunciare alla propria indipendenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana volge al termine e potreste accorgervi di aver dedicato più spazio ai doveri che al vostro benessere personale. È il momento di valutare che cosa può essere rimandato e che cosa, invece, richiede davvero una decisione. Una persona potrebbe chiedervi una mano, ma non dovete necessariamente farvi carico dell’intera situazione. Le prospettive professionali vanno osservate con realismo, senza pretendere risposte immediate. In amore, lasciate emergere un lato più spontaneo: non serve avere tutto sotto controllo per vivere un momento felice.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 ottobre 2026), una soluzione originale può aiutarvi a uscire da una situazione ripetitiva. Avete bisogno di sentirvi liberi di sperimentare, ma per vedere risultati sarà importante dare continuità alle vostre intuizioni. Un amico o un collega potrebbe offrirvi un suggerimento da non scartare soltanto perché arriva da una prospettiva diversa. Nel tempo libero cercate qualcosa che stimoli la fantasia e vi permetta di cambiare atmosfera. In amore, le relazioni funzionano meglio quando c’è spazio per essere se stessi, ma anche la disponibilità a condividere le decisioni importanti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità resta una delle vostre qualità più evidenti, ma oggi sarà importante accompagnarla con un pizzico di pragmatismo. Se avete un dubbio, cercate elementi concreti invece di lasciare che l’immaginazione costruisca scenari poco rassicuranti. Una questione personale può diventare più semplice se affrontata un passaggio alla volta. Dedicate spazio anche a ciò che vi dà piacere, senza considerarlo tempo sottratto agli altri. In amore, un gesto delicato può riavvicinare due persone; chi è single dovrebbe lasciarsi conoscere senza cercare subito garanzie sul futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: una giornata utile per recuperare leggerezza e ritrovare il piacere di fare qualcosa senza sentirvi obbligati a raggiungere un obiettivo.