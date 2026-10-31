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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 novembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste avvertire il bisogno di cambiare un’abitudine, rivedere un accordo o recuperare tempo per un interesse personale. Per quanto riguarda il lavoro, la capacità di mediazione rimane preziosa. In amore, una questione lasciata in sospeso merita di essere affrontata con delicatezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 novembre 2026), una situazione complessa può diventare più comprensibile. Per quanto riguarda il lavoro, la capacità di mantenere la riservatezza è utile. In amore, le emozioni possono essere intense e accompagnate da qualche timore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un viaggio, un’attività da imparare o un progetto personale potrebbero restituirvi entusiasmo e aiutarvi a guardare con maggiore fiducia al futuro. Per quanto riguarda il lavoro, un contatto interessante può suggerire un’opportunità da approfondire.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, è importante riconoscere quanto avete già fatto senza concentrarvi esclusivamente su ciò che manca. La gestione delle spese può beneficiare di un controllo più attento. In amore, lasciate emergere il lato più tenero, spesso nascosto dietro la praticità.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 novembre 2026), nel corso delle prossime ore potreste sentire il bisogno di frequentare ambienti nuovi e confrontarvi con persone che condividono i vostri interessi. In amore, l’indipendenza resta importante.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore attenzione ai vostri bisogni può aiutarvi a ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito può suggerire una strada interessante. In amore, cercate di distinguere le aspettative dalla realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: il desiderio di libertà può spingervi a immaginare nuovi percorsi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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