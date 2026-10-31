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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 novembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, perché abbandonare i vostri obiettivi? Potreste ottenere risultati migliori modificando il modo in cui cercate di raggiungerli. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta merita attenzione, soprattutto se permette di acquisire nuove competenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 novembre 2026), una spesa o un impegno da programmare richiedono un esame attento. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità può rivelarsi decisiva. In amore, una piccola attenzione può rinvigorire un legame…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la vivacità mentale è un vantaggio, soprattutto nelle attività che richiedono idee e capacità di adattamento. Per quanto riguarda il lavoro, selezionate gli impegni con attenzione per non ritrovarvi con troppe cose da concludere insieme.

CANCRO

Cari Cancro, alcune responsabilità potrebbero sembrarvi più pesanti perché si sommano a pensieri che tenete dentro da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, la sensibilità vi aiuta a comprendere le persone. Cercate però di non assorbire ogni cosa…

oroscopo paolo fox domani
Credit: AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 novembre 2026), nel corso delle prossime ore non dovrete sottovalutare le occasioni che arriveranno alla vostra porta. Chi è in coppia può ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa di speciale.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione è utile, ma attenzione a non trasformare ogni dubbio in un ostacolo. Un confronto con una persona competente può aiutarvi a individuare una soluzione più semplice. In amore, meno valutazioni e più spontaneità. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: una conversazione può offrirvi uno spunto interessante.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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