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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 novembre 2026

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 1 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, perché abbandonare i vostri obiettivi proprio ora? A breve potreste ottenere risultati migliori modificando il modo in cui cercate di raggiungerli. Capitolo lavoro: una proposta merita molta attenzione, soprattutto se permette di acquisire nuove competenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2026), una spesa o un impegno da programmare richiedono un esame attento. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore la vostra affidabilità può rivelarsi decisiva. In amore, una piccola attenzione può rinvigorire un legame…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la vivacità mentale è un vantaggio, soprattutto nelle attività che richiedono idee e capacità di adattamento. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso della giornata selezionate gli impegni con attenzione per non ritrovarvi con troppe cose da concludere insieme.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, alcune responsabilità potrebbero sembrarvi più pesanti perché si sommano a pensieri che tenete dentro da tempo. Forse troppo tempo… Per quanto riguarda il lavoro, la sensibilità vi aiuta a comprendere le persone. Cercate però di non assorbire ogni cosa…

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 novembre 2026), nel corso delle prossime ore non dovrete sottovalutare le occasioni che arriveranno alla vostra porta. Chi è in coppia può ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa di speciale. Particolarmente speciale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la precisione è utile, ma attenzione a non trasformare ogni dubbio in un ostacolo. Un confronto con una persona competente può aiutarvi a individuare una soluzione più semplice. In amore, meno valutazioni e più spontaneità. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: una conversazione può offrirvi uno spunto interessante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 OTTOBRE- 1 NOVEMBRE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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