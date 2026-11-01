Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 1 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della gioranta di oggi, 1 novembre, potreste avvertire il bisogno di cambiare un’abitudine, rivedere un accordo o recuperare tempo per un interesse personale. Capitolo lavoro: la capacità di mediazione rimane preziosa. In amore, una questione lasciata in sospeso merita di essere affrontata con delicatezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2026), una situazione complessa può diventare più comprensibile del previsto. Capitolo lavoro: la capacità di mantenere la riservatezza è utile. In amore, le emozioni possono essere intense e accompagnate da qualche timore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un viaggio, un’attività da imparare o un progetto personale potrebbero restituirvi entusiasmo e aiutarvi a guardare con maggiore fiducia al futuro prossimo. Lavoro? Un contatto interessante può suggerire un’opportunità da approfondire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è importante riconoscere quanto avete già fatto senza concentrarvi esclusivamente su ciò che manca. La gestione delle spese può beneficiare di un controllo più attento. Lasciate emergere il lato più tenero, spesso nascosto dietro la praticità. Date spazio all’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2026), nel corso delle prossime ore potreste sentire il bisogno di frequentare ambienti nuovi e confrontarvi con persone che condividono i vostri interessi. In amore, l’indipendenza resta importante. Molto importante.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore attenzione ai vostri bisogni può aiutarvi a ritrovare serenità e pace. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito può suggerire una strada interessante. In amore, cercate di distinguere le aspettative dalla realtà. Datevi da fare per realizzare i sogni della coppia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: il desiderio di libertà può spingervi a immaginare nuovi percorsi.