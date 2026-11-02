Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una maggiore consapevolezza dei tuoi desideri può aiutarti a superare un’indecisione. Hai spesso cercato di mantenere un clima sereno, ma non puoi continuare a mettere in secondo piano ciò che ritieni importante. Nel lavoro, una questione legata a un accordo o a una collaborazione richiede condizioni più chiare: non avere timore di esprimere le tue richieste. La vita sociale può offrire occasioni piacevoli e nuovi stimoli. In amore, è importante capire se un rapporto procede nella direzione che desideri. Le coppie possono parlare di progetti futuri, mentre i single dovrebbero evitare di accontentarsi di attenzioni discontinue.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 novembre 2026), la voglia di cambiamento si accompagna alla necessità di capire quali situazioni meritino ancora il tuo coinvolgimento. Potresti decidere di interrompere un’abitudine, modificare un’organizzazione o prendere le distanze da una persona che non offre più garanzie. Nel lavoro, la determinazione ti aiuta a sostenere le tue idee, ma sarà fondamentale scegliere il momento giusto per intervenire. Una questione economica va valutata senza sottovalutare eventuali rischi. In amore, l’attrazione può essere molto intensa, ma hai bisogno di certezze emotive. Non chiuderti dietro un atteggiamento enigmatico: chi ti vuole bene deve poter comprendere anche le tue fragilità.

SAGITTARIOCari Sagittario, si riaccende il desiderio di guardare lontano, di fare programmi e di non accontentarti di una quotidianità troppo ripetitiva. Un’esperienza fuori dagli schemi, un viaggio o un percorso di formazione possono offrirti nuove prospettive. Nel lavoro, una proposta merita di essere approfondita, soprattutto se permette di ampliare le tue competenze o di conoscere ambienti diversi. Attenzione a non promettere più di quanto puoi mantenere. In amore, la voglia di avventura deve trovare spazio anche all’interno di una relazione stabile. Per chi è single, le occasioni migliori possono arrivare frequentando persone lontane dai soliti ambienti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il desiderio di consolidare ciò che hai costruito è forte, ma alcune circostanze possono invitarti a rivedere i programmi. Non considerare un cambiamento di strategia come un fallimento: a volte modificare il percorso è il modo migliore per raggiungere l’obiettivo. Nel lavoro, la competenza e la serietà possono aiutarti a ottenere maggiore considerazione, soprattutto se impari a valorizzare i risultati raggiunti. Anche sul piano economico è possibile fare scelte utili per il futuro. In amore, prova a non lasciare che gli impegni assorbano ogni energia. Una persona vicina potrebbe avere bisogno di maggiore attenzione e di una presenza meno distratta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 novembre 2026), la necessità di sentirti libero nelle scelte diventa sempre più evidente. Potresti avvertire insofferenza verso una situazione che limita la tua creatività o non lascia spazio alle tue iniziative. Sul lavoro, un’idea innovativa può attirare l’interesse di qualcuno, ma dovrai dimostrare che non si tratta soltanto di un’intuizione interessante. Le amicizie possono aiutarti a ritrovare entusiasmo e a sviluppare nuovi progetti. In amore, il rapporto ideale è quello che non soffoca la tua individualità. Chi vive una relazione dovrebbe evitare di allontanarsi quando qualcosa non funziona, mentre i single possono sentirsi attratti da una persona originale e indipendente.

PESCI

Cari Pesci, è importante recuperare fiducia nelle tue possibilità e non lasciare che qualche delusione condizioni le aspettative future. Una situazione professionale può evolvere positivamente, soprattutto se decidi di mettere in evidenza capacità che finora hai utilizzato soltanto in parte. Le attività creative sono favorite e possono offrire soddisfazioni anche al di fuori del lavoro. Sul piano personale, cerca di non confondere la disponibilità verso gli altri con l’obbligo di essere sempre presente. In amore, il desiderio di stabilità si fa sentire: chi ha accanto una persona importante può pensare a un progetto condiviso, mentre i single dovrebbero dare spazio a conoscenze capaci di trasmettere serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è importante recuperare fiducia nelle tue possibilità e non lasciare che qualche delusione condizioni le aspettative future.