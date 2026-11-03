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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 novembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, può arrivare il momento di avanzare una richiesta. Amore? Chi vive una relazione può ritrovare entusiasmo attraverso un progetto comune.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 novembre 2026), le questioni economiche e familiari occupano una parte importante dei vostri pensieri anche durante la giornata in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza sarà premiata.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, un confronto, una telefonata o una proposta possono aprire prospettive interessanti, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o si occupa di informazione, commercio e relazioni. In amore torna la voglia di divertirsi e di conoscere persone nuove.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile recuperare fiducia dopo una fase di incertezza, soprattutto se riuscirete a valorizzare un’esperienza maturata nel tempo. In amore è importante non aspettare che l’altro intuisca ogni vostro desiderio.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 novembre 2026), avete bisogno di riconoscimenti e di occasioni nelle quali dimostrare il vostro valore. Per quanto riguarda il lavoro, può emergere una possibilità di crescita. Chi è in coppia dovrebbe ritagliarsi più spazio per il rapporto.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di rivedere alcune abitudini. Capitolo lavoro: siete attenti, precisi e capaci di individuare gli errori prima degli altri, ma non dovete trasformare ogni dettaglio in una preoccupazione. In amore avete bisogno di maggiore naturalezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avete voglia di rimettervi in gioco.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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