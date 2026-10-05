Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 5 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di bellezza, ma anche di rapporti che non siano soltanto piacevoli in superficie. Una questione condivisa può richiedere una revisione degli accordi: meglio affrontarla adesso che lasciare crescere un’insoddisfazione silenziosa. Nel lavoro la diplomazia vi aiuta, purché non vi porti a rinunciare alle vostre esigenze. In amore una piccola iniziativa può riportare colore nella giornata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 ottobre 2026), la vostra energia è intensa e oggi potreste sentire il bisogno di dedicarvi a qualcosa che richiede coraggio e determinazione. Una questione legata a denaro, accordi o responsabilità condivise merita un esame attento. Non lasciatevi guidare soltanto dall’istinto: anche i numeri hanno qualcosa da raccontare. In amore è possibile ritrovare una vicinanza profonda, se abbassate le difese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le relazioni diventano uno specchio importante: attraverso gli altri potreste capire meglio che cosa desiderate davvero. Nel lavoro una collaborazione può aprire prospettive interessanti, soprattutto se siete disposti a dividere meriti e responsabilità. Evitate di prendere impegni soltanto per entusiasmo. In amore cercate un’intesa che sappia unire libertà e presenza, senza trasformare ogni differenza in un ostacolo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta l’attenzione sulle incombenze e sulla necessità di organizzare meglio le energie. Un metodo più semplice potrebbe aiutarvi a ottenere lo stesso risultato con meno fatica. Sul lavoro non sottovalutate il valore di una buona alleanza: anche chi ha un approccio diverso dal vostro può darvi un contributo prezioso. In amore provate a mettere da parte le questioni pratiche e a concedervi un momento tutto vostro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 ottobre 2026), creatività e desiderio di espressione sono in primo piano. Potreste ritrovare interesse per un’attività lasciata da parte oppure avere voglia di mostrare un talento che finora avete tenuto in disparte. Nel lavoro cercate un equilibrio tra originalità e concretezza: un’idea ha bisogno anche di un percorso per diventare realtà. In amore torna il gusto del corteggiamento, del gioco e delle piccole sorprese.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a prendervi cura delle energie e a non riempire ogni spazio con impegni altrui. Una questione di lavoro può essere risolta con un’organizzazione più attenta, senza dover necessariamente accelerare. Ascoltate il corpo e concedetevi una pausa se ne sentite il bisogno. In amore il clima si fa più tenero: un ricordo condiviso può riavvicinare due persone.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete bisogno di bellezza, ma anche di rapporti che non siano soltanto piacevoli in superficie.