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Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 28 settembre al 4 ottobre 2026) per tutti i segni

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 settembre al 4 ottobre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con grande energia e voglia di fare. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favorite le iniziative personali, ma sarà importante evitare decisioni troppo impulsive. In amore cresce il bisogno di chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attende un periodo da dedicare alla stabilità e alla costruzione. Gli impegni lavorativi richiederanno attenzione, ma la costanza porterà risultati importanti. In amore aumenta il desiderio di sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete protagonisti grazie alla capacità di comunicare e trovare nuove soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare idee innovative e occasioni da valutare con interesse. Grande interesse…

CANCRO

Cari Cancro, settimana caratterizzata da emozioni profonde. Potreste sentire il bisogno di maggiore serenità e di dedicare più tempo alla vostra vita privata. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante organizzare meglio gli impegni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 28 settembre al 4 ottobre 2026), giorni positivi con grande determinazione. In amore il periodo favorisce passione e coinvolgimento.

VERGINE

Cari Vergine, potrete contare su precisione e capacità organizzativa. Questa settimana sarà utile per sistemare alcune questioni pratiche e definire nuovi obiettivi. In amore sarà importante non essere troppo razionali.

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una fase positiva per i rapporti e le collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà un elemento fondamentale per raggiungere accordi vantaggiosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate con intuizioni importanti e una maggiore consapevolezza delle vostre esigenze. Capitolo lavoro: potrebbero arrivare decisioni significative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avrete voglia di cambiamento e nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero aprirsi strade diverse dal passato, soprattutto per chi desidera mettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana utile per programmare il futuro. In amore sarà importante dedicare più spazio ai sentimenti rispetto al recente passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarete spinti dalla creatività e dal desiderio di innovazione. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso dei prossimi giorni saranno favorite idee originali e nuove strategie.

PESCI

Cari Pesci, settimana all’insegna della sensibilità e dell’intuito. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favorite collaborazioni e situazioni che richiedono capacità di ascolto.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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