Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una nuova energia accompagna le tue iniziative e ti permette di affrontare con maggiore coraggio ciò che fino a poco tempo fa sembrava complicato. Non avere fretta di dimostrare quanto vali: saranno le circostanze a darti ragione. Nel lavoro una scelta fatta con lucidità può migliorare l’organizzazione delle prossime settimane. In amore ritrovi il gusto della conquista, ma anche quello della tenerezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle favoriscono le questioni legate alla concretezza e alla sicurezza, ma ti chiedono di non confondere prudenza e immobilità. Una decisione economica va ponderata con attenzione, soprattutto se riguarda un progetto destinato a durare. Sul lavoro potresti scoprire che una soluzione meno tradizionale è anche quella più efficace. In amore lasciati guidare dai piccoli piaceri della quotidianità.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata porta incontri, informazioni e stimoli che possono alimentare la tua curiosità. Una persona potrebbe offrirti un’idea interessante, anche senza rendersene conto. Nel lavoro seleziona bene ciò che ascolti e non perdere tempo dietro a discussioni che non portano risultati. In amore una conversazione vivace può trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Cancro

Cari Cancro, il tuo mondo interiore torna protagonista e senti il bisogno di capire meglio ciò che vuoi conservare e ciò che invece vuoi cambiare. Una questione familiare può trovare un punto di equilibrio se eviti di voler risolvere tutto da solo. Nel lavoro mantieni un atteggiamento paziente, anche davanti a qualche ritardo. In amore una maggiore apertura emotiva può creare un’intimità nuova.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 settembre 2026), il tuo entusiasmo è contagioso e può attirare l’attenzione delle persone giuste. Una responsabilità che inizialmente sembrava pesante può trasformarsi in un’occasione per metterti alla prova. Nel lavoro parla delle tue idee con sicurezza, ma lascia anche spazio alle proposte degli altri. In amore il desiderio cresce e rende la giornata particolarmente vivace.

Vergine

Cari Vergine, un dettaglio che avevi trascurato può diventare la chiave per sistemare una situazione. Non serve aggiungere ulteriori impegni: sarà più utile rendere più efficiente ciò che già fai. Nel lavoro precisione e buon senso ti permettono di evitare una complicazione. In amore, invece, prova a non cercare subito una spiegazione razionale a ogni emozione.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata interessante per rimettere in equilibrio un rapporto che negli ultimi tempi aveva perso naturalezza. Potresti capire che essere disponibili non significa necessariamente mettere sempre le esigenze degli altri davanti alle tue. Nel lavoro una scelta condivisa può funzionare bene, a patto che tutti abbiano un ruolo chiaro. In amore torna il desiderio di vivere qualcosa di autentico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il tuo intuito è particolarmente preciso e ti permette di comprendere le intenzioni altrui senza bisogno di troppe parole. Non trasformare però questa sensibilità in diffidenza: lascia che siano i fatti a confermare le tue impressioni. Nel lavoro una situazione delicata va gestita con calma e discrezione. In amore puoi finalmente dire qualcosa che avevi tenuto dentro troppo a lungo.

Sagittario

Cari Sagittario, una ventata di novità rende questa giornata più interessante. Potresti avere voglia di organizzare un viaggio, riprendere un’attività o semplicemente cambiare scenario. Nel lavoro guarda con fiducia a un progetto che può ampliare le tue prospettive, senza pretendere risultati immediati. In amore il desiderio di avventura si unisce alla voglia di condividere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concretezza torna a essere la tua migliore alleata. Una questione professionale può essere affrontata con metodo e portare a una soluzione che attendevi da tempo. Non lasciare però che il senso del dovere occupi ogni momento libero. In amore una persona potrebbe sorprenderti con una richiesta di maggiore vicinanza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 settembre 2026), il cielo stimola la creatività e ti porta a mettere in discussione una regola che non senti più adatta alle tue esigenze. Nel lavoro una nuova tecnologia, un metodo diverso o un confronto insolito possono offrirti uno spunto prezioso. Non tutto deve essere cambiato subito: scegli ciò che può davvero migliorare la tua situazione. In amore la complicità nasce dalla libertà di essere se stessi.

Pesci

Cari Pesci, una maggiore serenità ti permette di guardare a una questione recente senza lasciarti condizionare dalle paure. Il momento è favorevole per recuperare una piccola certezza e costruire da lì il prossimo passo. Nel lavoro affidati anche alla collaborazione degli altri, invece di voler gestire tutto in autonomia. In amore un gesto affettuoso può restituire fiducia e calore.