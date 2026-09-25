Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il nuovo giorno porta il desiderio di rimettere in movimento qualcosa che negli ultimi tempi era rimasto fermo. Prima di partire in quarta, però, chiediti quale risultato vuoi davvero ottenere. Nel lavoro una questione di tempi o responsabilità può essere chiarita con poche parole. In amore il fascino aumenta quando non cerchi di prevedere ogni reazione dell’altra persona.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata da vivere con ritmi regolari e qualche piacevole concessione. Potresti scoprire che una piccola modifica nelle abitudini quotidiane migliora anche il tuo umore. Nel lavoro non è necessario risolvere tutto oggi: una buona preparazione può essere più importante della velocità. In amore torna il desiderio di una vicinanza semplice, fatta di gesti familiari e sinceri.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcosa che avevi considerato secondario potrebbe improvvisamente acquistare importanza. Una telefonata o un incontro possono offrirti un’occasione di confronto interessante, soprattutto se sei disposto ad ascoltare senza voler avere subito l’ultima parola. Nel lavoro scegli con cura dove investire la tua attenzione. In amore una persona potrebbe incuriosirti proprio perché non segue le tue aspettative.

Cancro

Cari Cancro, la giornata ti porta verso una maggiore selettività. Non tutte le persone devono conoscere ciò che pensi e non tutte le situazioni meritano una tua risposta immediata. Nel lavoro questa prudenza può evitarti qualche inutile complicazione. In amore, invece, prova a essere più esplicito: chi ti vuole bene potrebbe aver bisogno di capire ciò che provi senza doverlo indovinare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 settembre 2026), una responsabilità può diventare anche un’occasione per mostrare una qualità che finora non avevi avuto modo di esprimere. Non cercare però di fare tutto da solo: una buona squadra può rendere il percorso più leggero. Nel lavoro mantieni l’attenzione sui risultati concreti. In amore un momento di intimità può essere più importante di una grande dichiarazione.

Vergine

Cari Vergine, il cielo favorisce le decisioni pratiche, soprattutto quando sono state precedute da un’attenta riflessione. Una questione legata alla gestione del tempo o del denaro può essere rimessa in ordine. Sul lavoro cerca di non correggere continuamente ciò che è già sufficientemente buono. Nei sentimenti lascia spazio a una sorpresa: qualcuno potrebbe mostrarsi diverso da come lo avevi immaginato.

Bilancia

Cari Bilancia, non puoi rimandare all’infinito una scelta soltanto per mantenere la pace. Una maggiore chiarezza nelle relazioni ti farà sentire più leggera, anche se all’inizio comporterà qualche confronto. Nel lavoro una collaborazione può funzionare meglio stabilendo regole precise. In amore il momento favorisce chi riesce a dire ciò che desidera senza trasformarlo in una richiesta di garanzie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una situazione comincia a mostrarti il suo vero volto e questo ti permette di muoverti con maggiore sicurezza. Non avere fretta di raccontare ciò che hai scoperto: alcune informazioni acquistano valore proprio quando vengono gestite con discrezione. Sul lavoro valuta con attenzione una proposta o un accordo. In amore una parola detta senza difese può aprire una porta importante.

Sagittario

Cari Sagittario, la tua attenzione si sposta verso qualcosa che può arricchire la tua esperienza. Un corso, una lettura, un incontro o un progetto possono stimolare una curiosità che avevi lasciato da parte. Nel lavoro guarda oltre il compito immediato e prova a capire dove può portarti ciò che stai facendo. In amore la routine pesa meno quando c’è il desiderio di inventare insieme qualcosa di nuovo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la settimana ti chiede di distinguere tra ciò che è veramente necessario e ciò che continui a fare soltanto per abitudine. Un piccolo alleggerimento delle responsabilità può migliorare anche la tua concentrazione. Nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile, soprattutto se riguarda un impegno a lungo termine. In amore mostra maggiore disponibilità alle richieste dell’altra persona, senza aspettare sempre il momento perfetto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 settembre 2026), potresti avere voglia di modificare un aspetto della tua vita che ormai senti troppo prevedibile. Non è necessario cambiare tutto: anche un nuovo modo di affrontare le giornate può produrre effetti interessanti. Nel lavoro una proposta originale trova terreno fertile se viene accompagnata da un piano concreto. In amore cerca qualcuno con cui poter parlare liberamente, senza dover ridurre la tua curiosità.

Pesci

Cari Pesci, una giornata nella quale recuperare un po’ di ordine interiore. Quando smetti di dare lo stesso peso a ogni pensiero, diventa più facile capire quale questione merita davvero attenzione. Sul lavoro un consiglio ricevuto al momento giusto può evitarti un’inutile perdita di tempo. In amore non servono grandi gesti: una presenza sincera può restituirti quella tranquillità che stavi cercando.