Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, settimana che parte con una sensazione di rinnovata energia. Una questione che sembrava richiedere ancora molto tempo potrebbe invece trovare una soluzione più vicina del previsto. Nel lavoro cerca di valorizzare ciò che sai fare senza confrontarti continuamente con gli altri. In amore il desiderio di vivere qualcosa di intenso si accompagna alla necessità di sentirti libero di essere te stesso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo suggerisce di dedicare più attenzione al benessere quotidiano, anche attraverso piccoli cambiamenti. Una questione materiale può essere affrontata con maggiore tranquillità se eviti di voler controllare ogni passaggio. Nel lavoro la continuità resta la tua forza e qualcuno potrebbe affidarti un compito proprio per questo motivo. Nei sentimenti, una presenza rassicurante vale oggi più di qualsiasi promessa.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata vivace, ricca di stimoli e di possibilità di confronto. Potresti incontrare una persona capace di farti vedere sotto una luce diversa una questione che avevi già considerato chiusa. Nel lavoro seleziona le informazioni e non lasciarti trascinare da ogni nuova idea. In amore una battuta, una curiosità condivisa o una conversazione fuori programma possono riaccendere la complicità.

Cancro

Cari Cancro, hai bisogno di proteggere maggiormente il tuo spazio personale. Alcune richieste provenienti dall’esterno possono sembrarti più urgenti di quanto siano realmente, perciò stabilire dei confini sarà importante. Nel lavoro procedi senza lasciarti condizionare dagli umori dell’ambiente. In amore non nascondere una sensibilità che oggi può diventare invece il punto di forza del rapporto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 settembre 2026), la settimana può portare una piccola conferma dopo un periodo nel quale hai dovuto dimostrare pazienza. Non sarà necessariamente qualcosa di clamoroso, ma abbastanza per ricordarti che il percorso intrapreso ha un valore. Nel lavoro evita di prendere tutto sulle tue spalle: condividere una responsabilità non significa perdere prestigio. In amore lasciati sorprendere da un gesto inatteso.

Vergine

Cari Vergine, una questione che avevi rimandato torna davanti a te chiedendo una soluzione definitiva. Hai tutti gli elementi per affrontarla, purché non perda tempo cercando la risposta perfetta. Sul lavoro la capacità di organizzare le priorità sarà più utile della semplice precisione. In amore puoi concederti una parentesi di leggerezza e scoprire che non tutto deve essere programmato.

Bilancia

Cari Bilancia, il tuo modo di vedere una relazione o una collaborazione sta cambiando. Forse non hai più voglia di accettare automaticamente compromessi che in passato sembravano inevitabili. Sul lavoro una maggiore chiarezza nei rapporti può evitare qualche incomprensione. In amore esprimere un desiderio senza aspettare che sia l’altro a intuirlo può cambiare positivamente l’atmosfera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non sottovalutare un’impressione che hai avuto recentemente, ma non trasformarla nemmeno in una certezza prima del tempo. Il cielo favorisce l’osservazione e la preparazione più dell’azione impulsiva. Nel lavoro una questione riservata va gestita con discrezione. Nei sentimenti, invece, è il momento di lasciare che una persona conosca anche il lato meno controllato del tuo carattere.

Sagittario

Cari Sagittario, hai bisogno di tornare a fare qualcosa che ti entusiasmi davvero. Una nuova attività, un progetto personale o anche un semplice cambio di programma può restituirti quella sensazione di movimento che ultimamente è mancata. Nel lavoro prova a non limitarti alla soluzione più comoda: una strada più ambiziosa potrebbe rivelarsi interessante. In amore la voglia di condividere esperienze torna protagonista.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata utile per fare il punto senza trasformare ogni bilancio in un giudizio su te stesso. Hai ottenuto più di quanto talvolta riconosci e adesso puoi concentrarti sulla prossima tappa con maggiore serenità. Nel lavoro una questione complessa può essere divisa in passaggi più semplici. In amore qualcuno potrebbe desiderare da te meno risposte e più disponibilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 settembre 2026), un’idea insolita merita di essere ascoltata. Potrebbe riguardare il lavoro, un progetto personale o il modo in cui organizzi una parte della tua vita: non scartarla soltanto perché non segue una strada tradizionale. Il confronto con una persona competente può aiutarti a darle una forma concreta. In amore la sintonia nasce soprattutto dalla libertà di pensare in modo diverso.

Pesci

Cari Pesci, il cielo ti invita a recuperare fiducia nelle tue sensazioni senza lasciarti dominare dalle preoccupazioni. Una questione pratica può essere molto più semplice se affrontata passo dopo passo. Sul lavoro evita di aspettare che siano sempre gli altri a capire ciò di cui hai bisogno: chiedere è più efficace che sperare. In amore una giornata serena può nascere da una piccola attenzione ricevuta senza essere richiesta.