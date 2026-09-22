Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 23 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 23 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo giornate un po’ tese, torna la voglia di guardare avanti con maggiore fiducia. Non cercare però di recuperare immediatamente tutto ciò che è rimasto indietro: procedere per gradi sarà molto più utile. Sul lavoro puoi rimettere mano a un progetto con uno spirito diverso, magari correggendo una scelta recente. In amore hai bisogno di ritrovare entusiasmo e di vivere qualcosa che ti faccia stare bene davvero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 23 settembre 2026), una giornata nella quale puoi sentirti più disponibile verso ciò che cambia, purché non venga messa in discussione la tua sicurezza. Una questione pratica richiede attenzione, soprattutto se comporta una spesa o una scelta che avrà conseguenze nel tempo. Nel lavoro la tua creatività può emergere proprio quando smetti di seguire una procedura abituale. In amore c’è maggiore libertà di esprimere quello che senti, senza dover definire tutto subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualche pensiero del passato può tornare a farsi sentire, ma oggi hai gli strumenti per guardarlo con maggiore distacco. Una conferma professionale può arrivare attraverso una persona con cui hai già avuto modo di collaborare. Non avere fretta di trasformare ogni occasione in un risultato immediato: alcune opportunità hanno bisogno di maturare. In amore ascoltare con attenzione sarà più importante del cercare continuamente di attirare l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata segna un recupero di energia e di fiducia. Puoi finalmente affrontare una questione che nei giorni scorsi ti sembrava più pesante, anche perché ora riesci a distinguere meglio ciò che dipende da te. Nel lavoro usa tatto nei rapporti con colleghi e superiori, evitando di reagire a provocazioni inutili. In amore torna il desiderio di vivere emozioni più leggere, senza rinunciare alla profondità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 23 settembre 2026), gli impegni sono numerosi e potresti arrivare a sera con la sensazione di aver dato molto. Cerca di non trasformare questa stanchezza in irritazione, soprattutto con le persone che ti sono vicine. Sul lavoro hai buone capacità di comunicazione e puoi far passare una proposta con maggiore facilità. In amore, invece, conta ritrovare complicità e capire chi è realmente disposto a condividere il tuo percorso.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di trovare un equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa di nuovo e la prudenza che normalmente ti accompagna. Una questione del passato può tornare alla mente, ma questa volta per essere riletta con occhi diversi. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale per superare una piccola tensione o ottenere una risposta che stavi aspettando. In amore il tuo fascino cresce quando lasci emergere anche la parte più spontanea.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: la giornata segna un recupero di energia e di fiducia.