Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa giornata ti chiede di essere più diretta del solito. Una situazione personale o professionale non può essere mantenuta in equilibrio soltanto evitando ogni possibile discussione. Sul lavoro esprimere una preferenza precisa può aiutarti a ottenere maggiore chiarezza. In amore una sorpresa piacevole può arrivare quando smetti di controllare come dovrebbe andare un incontro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 settembre 2026), una questione che avevi osservato da lontano comincia a richiedere un intervento concreto. Prima di agire, però, raccogli tutte le informazioni necessarie: hai più possibilità di successo quando conosci bene il terreno. Sul lavoro evita di raccontare troppo presto i tuoi progetti. Nei sentimenti puoi vivere una fase più intensa, soprattutto se scegli di abbassare una difesa che ormai non serve più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di programmare qualcosa di diverso dal solito cresce con l’inizio della settimana. Un’idea legata a un viaggio, a uno studio o a una nuova attività può restituirti entusiasmo. Nel lavoro prova a guardare anche alle opportunità che arrivano da settori o persone lontane dalle tue abitudini. In amore la spontaneità è la chiave: una proposta improvvisa può rendere la giornata molto più interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai bisogno di vedere risultati concreti, ma alcune situazioni richiedono ancora tempo. Non interpretare ogni rallentamento come un fallimento: ciò che stai costruendo può avere bisogno di una fase di assestamento. Sul lavoro scegli con attenzione le battaglie e non assumerti compiti che spettano ad altri. In amore lascia emergere anche il lato più affettuoso, senza pensare che mostrarti disponibile significhi perdere autorevolezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 settembre 2026), un’idea originale può aiutarti a risolvere un problema che sembrava richiedere una strada completamente diversa. Il tuo modo personale di affrontare le situazioni sarà utile soprattutto nel lavoro, dove qualcuno potrebbe apprezzare una proposta fuori dagli schemi. Evita però di cambiare tutto soltanto per il gusto della novità. In amore hai bisogno di una relazione stimolante, nella quale ci sia spazio sia per il dialogo sia per l’indipendenza.

PESCI

Cari Pesci, la settimana comincia chiedendoti di distinguere meglio ciò che desideri da ciò che temi. Una situazione concreta può essere meno complicata di come l’hai immaginata e un confronto diretto può aiutarti a capirlo. Nel lavoro non avere timore di chiedere tempi o indicazioni più precise. In amore cerchi un’atmosfera serena e puoi trovarla attraverso una presenza discreta ma autentica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la settimana comincia chiedendoti di distinguere meglio ciò che desideri da ciò che temi.