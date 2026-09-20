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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata invita a non reagire immediatamente davanti a ciò che non va come avevi previsto. Potresti accorgerti che una situazione richiede più elasticità che forza, soprattutto nei rapporti con gli altri. Sul lavoro conviene concentrarsi su ciò che è davvero urgente, rimandando le questioni secondarie. In amore, un gesto semplice può dire più di molte spiegazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 settembre 2026), hai bisogno di concretezza, ma anche di recuperare un po’ di piacere nelle cose quotidiane. Una questione pratica che sembrava complicata può trovare una soluzione attraverso un passaggio molto più semplice del previsto. Sul piano economico è meglio mantenere un atteggiamento prudente, senza però rinunciare a ciò che serve davvero. Nei sentimenti conta la qualità del tempo trascorso insieme.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, una notizia, una telefonata o uno scambio di opinioni possono offrirti uno spunto interessante. Non tutto quello che arriva oggi deve necessariamente diventare un impegno: scegli ciò che merita davvero la tua attenzione. Nel lavoro potresti trovare utile confrontarti con qualcuno che affronta il problema da un punto di vista diverso. In amore, la curiosità riaccende la voglia di parlare e stare insieme.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata ti porta a riflettere sul modo in cui distribuisci tempo ed energie. Potresti renderti conto che alcune abitudini sono diventate più pesanti del necessario e che serve qualche cambiamento. Sul lavoro procedi con calma, evitando di caricarti anche delle responsabilità degli altri. In amore hai bisogno di sentirti ascoltato, ma anche di esprimere con maggiore chiarezza ciò che provi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 settembre 2026), non hai bisogno di dimostrare continuamente quanto vali: ciò che hai costruito parla già per te. Una questione professionale può richiedere una presa di posizione, ma sarà importante scegliere le parole giuste. Nelle relazioni sociali puoi ritrovare entusiasmo grazie a un incontro o a un invito piacevole. In amore, lascia che sia anche l’altra persona a fare un passo verso di te.

VERGINE

Cari Vergine, un piccolo particolare può permetterti di rimettere ordine in una situazione che ti aveva creato qualche dubbio. La precisione rimane una delle tue armi migliori, purché non si trasformi nella necessità di controllare ogni cosa. Sul lavoro potresti correggere un’impostazione e ottenere risultati più soddisfacenti. In amore, prova a non analizzare ogni parola: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: un piccolo particolare può permetterti di rimettere ordine in una situazione che ti aveva creato qualche dubbio.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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