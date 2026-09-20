Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, c’è un capitolo che può essere affrontato con uno spirito completamente nuovo. Non serve dimenticare ciò che è successo: basta smettere di permettere al passato di decidere per voi. Una questione professionale richiede una risposta chiara e potrebbe aprire una fase interessante. In amore, una maggiore disponibilità al dialogo può sciogliere una tensione che sembrava più grande del necessario.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata vi invita a guardare oltre le abitudini consolidate. Una soluzione diversa può aiutarvi a gestire meglio un impegno quotidiano e a recuperare tempo prezioso. Le questioni finanziarie restano importanti, ma non lasciate che occupino ogni vostro pensiero. Nel cuore c’è bisogno di calore, di una presenza concreta e di momenti vissuti senza troppe aspettative.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia può cambiare il programma della giornata, forse in modo piacevole. Avete una grande capacità di adattamento e oggi potrete utilizzarla per cogliere un’occasione che arriva senza preavviso. Nel lavoro curate soprattutto i rapporti con le persone che condividono i vostri progetti. In amore, una risata può essere il modo migliore per avvicinarvi a qualcuno.

Cancro

Cari Cancro, una questione legata alla vostra tranquillità merita una scelta netta. Potreste decidere di ridurre un impegno o di prendere le distanze da una situazione che vi assorbe troppo. Non è egoismo, è necessità di equilibrio. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di dire anche ciò che normalmente tenete dentro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 settembre 2026), il vostro fascino è evidente e può essere utilizzato non soltanto nei sentimenti, ma anche nelle relazioni professionali. Una persona influente potrebbe ascoltare con interesse una vostra proposta. Evitate però di voler ottenere tutto immediatamente: alcuni risultati arrivano quando smettete di inseguirli. In amore, la passione cresce insieme alla fiducia.

Vergine

Cari Vergine, una questione organizzativa può essere finalmente risolta, liberando spazio per qualcosa che vi interessa davvero. Avete imparato a gestire bene le responsabilità, ma ora dovete imparare anche a scegliere quelle che vale la pena mantenere. Sul piano economico procedete con prudenza. Nei sentimenti, una persona potrebbe avvicinarsi con una naturalezza che vi spiazzerà.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro equilibrio passa oggi attraverso una piccola rinuncia. Dire no a qualcosa che non vi convince può sembrarvi difficile, ma vi restituirà libertà. Sul lavoro una decisione condivisa può diventare più solida se tutti avranno la possibilità di esprimersi. In amore non nascondete un desiderio soltanto per paura di sembrare troppo coinvolti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una situazione che avete osservato a lungo comincia finalmente a mostrare il suo vero volto. Ora potete decidere se intervenire oppure lasciare che le cose seguano il loro corso. Sul lavoro la prudenza resta importante, soprattutto nelle questioni che coinvolgono denaro o responsabilità. In amore una parola sincera può valere più di qualsiasi gesto spettacolare.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra attenzione si rivolge verso qualcosa che sta oltre la quotidianità. Può essere un viaggio da programmare, un corso, una passione o semplicemente un nuovo modo di impiegare il tempo libero. Sul lavoro una prospettiva più ampia vi permette di non farvi scoraggiare da un piccolo contrattempo. In amore avete bisogno di sentirvi vivi e non di vivere una relazione per semplice abitudine.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete davanti una giornata nella quale potete raccogliere i frutti di una scelta fatta con grande serietà. Non tutto sarà immediato, ma un segnale positivo è già sufficiente per comprendere che siete sulla strada giusta. Non portate il lavoro anche nei momenti che dovrebbero essere dedicati a voi. In amore, lasciate parlare il sentimento prima della ragione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 settembre 2026), una persona può proporvi qualcosa che inizialmente non rientra nei vostri programmi, ma che potrebbe incuriosirvi parecchio. Non abbiate paura di modificare una certezza se emergono elementi nuovi. Nel lavoro la creatività sarà più utile della rigidità. In amore cercate un rapporto nel quale poter condividere idee, progetti e anche silenzi senza sentirvi giudicati.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a proteggere le vostre energie. Avete la tendenza ad assorbire l’umore degli altri, ma non tutto ciò che percepite deve diventare una vostra responsabilità. Una giornata più tranquilla può aiutarvi a ritrovare concentrazione e fiducia. In amore, la persona giusta saprà comprendere i vostri silenzi senza costringervi a trasformarli subito in spiegazioni.