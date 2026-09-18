Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, settembre vi restituisce il desiderio di fare sul serio, ma oggi la vostra forza sarà soprattutto nella capacità di dosare le energie. Un impegno che avete preso potrebbe rivelarsi più importante di quanto sembrasse all’inizio. Non lasciate che una piccola contrarietà vi faccia perdere di vista il quadro generale. In amore avete bisogno di sentirvi desiderati, ma anche di poter esprimere liberamente ciò che avete dentro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata concreta, adatta a occuparvi di tutto ciò che avete rimandato per mancanza di tempo. Una soluzione pratica può arrivare attraverso un dettaglio che finora avevate trascurato. Anche il rapporto con il denaro richiede lucidità: meglio privilegiare ciò che serve davvero. Nel cuore, invece, cercate un’atmosfera rassicurante e lasciate che la dolcezza faccia il suo corso.

Gemelli

Cari Gemelli, una frase ascoltata per caso potrebbe accendere un’idea interessante. La vostra curiosità oggi è particolarmente vivace e può portarvi verso persone, argomenti o ambienti nuovi. Sul lavoro evitate di saltare da un compito all’altro: scegliete una direzione e portatela avanti. In amore, il dialogo può trasformarsi in complicità e rendere speciale anche un incontro apparentemente ordinario.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di recuperare un po’ di spazio personale. Negli ultimi tempi potreste aver assorbito emozioni e problemi che non vi appartenevano completamente, e ora è necessario ristabilire un confine. Una questione di casa o di famiglia può trovare una soluzione se affrontata con calma. In amore non cercate soltanto rassicurazioni: lasciate che anche l’altra persona vi mostri spontaneamente ciò che prova.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 settembre 2026), il vostro momento di visibilità continua e qualcosa che avete fatto nelle scorse settimane può finalmente produrre un risultato. Non è necessario esagerare con l’ambizione: siete già in una posizione dalla quale potete farvi ascoltare. Un incarico o una richiesta potrebbe mettervi alla prova, ma anche valorizzare le vostre qualità. In amore torna il gusto della conquista e una relazione può ritrovare un’intensità piacevole.

Vergine

Cari Vergine, avete una capacità speciale di accorgervi di ciò che agli altri sfugge, ma oggi non dovete trasformarla in una ricerca continua dell’errore. Concentratevi su quello che funziona e costruite a partire da lì. Una faccenda pratica può essere sistemata con meno fatica del previsto. Nei sentimenti, lasciatevi guidare anche dal piacere e non soltanto dalla prudenza.

Bilancia

Cari Bilancia, qualcosa dentro di voi sta cambiando e forse non avete ancora trovato le parole per descriverlo. Non abbiate fretta di dare una definizione a ogni sentimento: alcune risposte arrivano soltanto vivendo le situazioni. Sul lavoro una collaborazione può diventare più equilibrata se esprimete chiaramente ciò di cui avete bisogno. In amore una piccola sorpresa può rompere una consuetudine e riportare curiosità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete il dono della precisione e potete utilizzarlo per risolvere una questione che richiede attenzione. Prima di prendere una posizione, però, assicuratevi di conoscere tutti gli elementi. Una scelta professionale potrebbe avere conseguenze più durature del previsto. In amore siete intensi, come sempre, ma provate a non mettere alla prova chi vi sta vicino: la fiducia non ha bisogno di esami.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata che vi ricorda quanto sia importante coltivare interessi capaci di farvi sentire vivi. Potreste tornare a qualcosa che avevate abbandonato oppure scoprire un’attività completamente nuova. Nel lavoro la vostra capacità di guardare lontano vi aiuta a non lasciarvi scoraggiare da un contrattempo. In amore avete voglia di ridere, uscire e condividere esperienze: assecondate questo desiderio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete davanti una giornata nella quale il vostro pragmatismo può fare la differenza. Una questione che sembrava richiedere grandi cambiamenti può essere affrontata con un semplice aggiustamento. Non sottovalutate però l’importanza del riposo e della vita privata. In amore qualcuno potrebbe desiderare da voi una risposta emotiva, non una soluzione: ascoltate prima di intervenire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 settembre 2026), un ambiente diverso dal solito può offrirvi nuovi stimoli e persino modificare il vostro modo di vedere una questione. Avete bisogno di confrontarvi con idee lontane dalle vostre, perché proprio da lì può nascere qualcosa di interessante. Nel lavoro non abbiate paura di proporre una strada poco convenzionale. In amore, la complicità mentale resta il modo più efficace per conquistare la vostra attenzione.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a non confondere un momento di stanchezza con la mancanza di entusiasmo. Avete semplicemente bisogno di recuperare energie e di scegliere con maggiore cura ciò a cui dedicate il vostro tempo. Una questione concreta può essere risolta grazie a un consiglio ricevuto al momento giusto. In amore cercate un’intesa tranquilla, fatta di comprensione e di piccoli segnali quotidiani.