Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una decisione che riguarda il vostro futuro può apparire meno complicata se smettete di considerare tutte le possibili conseguenze contemporaneamente. Avete bisogno di scegliere una strada e poi correggere eventualmente il percorso. Sul lavoro un confronto franco può evitare un malinteso. In amore, una persona potrebbe mostrarvi affetto in un modo diverso da quello che vi aspettavate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 settembre 2026), avete la sensazione che qualcosa stia maturando, anche se non è ancora il momento di renderlo pubblico. Fidatevi della vostra capacità di osservare e lasciate che siano i fatti a confermare le vostre intuizioni. Una questione economica richiede attenzione, soprattutto se state valutando una spesa importante. Nei sentimenti, provate a non nascondere ogni emozione dietro un atteggiamento distaccato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata che può restituirvi entusiasmo attraverso una piccola novità. Non è necessario organizzare grandi cambiamenti: anche un incontro, un’attività diversa o un programma improvvisato possono farvi sentire più energici. Sul lavoro una vostra idea può essere ascoltata con interesse. In amore avete bisogno di leggerezza e di una relazione nella quale poter essere voi stessi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state comprendendo che alcuni obiettivi hanno bisogno di tempi più lunghi di quelli che avevate immaginato. Non consideratelo un rallentamento: ciò che costruite con pazienza tende a essere più resistente. Sul lavoro una persona può riconoscere la vostra affidabilità. In amore, però, non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo: anche un gesto semplice può cambiare il clima.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 settembre 2026), un problema può essere risolto attraverso una strada che non avevate inizialmente preso in considerazione. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi oggi sarà particolarmente utile, soprattutto nelle questioni professionali. Non lasciate che l’opinione di qualcuno limiti una vostra iniziativa. In amore, una conversazione interessante può accendere una curiosità destinata a crescere.

PESCI

Cari Pesci, avete bisogno di recuperare un po’ di fiducia nelle vostre sensazioni. Negli ultimi tempi potreste aver cercato troppe conferme esterne, mentre una risposta era già dentro di voi. Sul lavoro una collaborazione può alleggerire un compito e permettervi di concentrarvi meglio. In amore cercate sincerità e tranquillità: non avete bisogno di rapporti complicati per vivere emozioni profonde.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un problema può essere risolto attraverso una strada che non avevate inizialmente preso in considerazione.