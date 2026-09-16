Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di dare una forma più precisa a un desiderio che finora è rimasto soltanto nella vostra testa. Non è ancora necessario avere tutte le risposte, ma almeno capire quale direzione non volete più seguire. Sul lavoro una proposta va valutata anche per le conseguenze che avrà nel tempo. In amore cercate un’intesa vivace, senza trasformare ogni differenza in un motivo di discussione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 settembre 2026), la giornata favorisce le questioni concrete e vi permette di recuperare una certa tranquillità. Potreste sistemare un problema legato a una spesa, a una pratica o a qualcosa che riguarda la gestione della casa. Evitate però di occuparvi di tutto da soli se qualcuno è disposto a darvi una mano. In amore avete bisogno di certezze, ma una piccola sorpresa potrebbe rendere il rapporto ancora più piacevole.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete molte cose da raccontare e altrettante da scoprire, ma oggi sarà importante anche ascoltare. Una persona può offrirvi un punto di vista che non avevate considerato e che si rivelerà utile per una questione professionale. Non lasciatevi distrarre da troppe occasioni contemporaneamente. In amore, una conoscenza può incuriosirvi proprio perché non segue gli schemi abituali.

CANCRO

Cari Cancro, una questione che riguarda il vostro spazio personale torna a chiedere attenzione. Avete forse concesso troppo tempo a situazioni che vi hanno lasciato poco in cambio, ed è arrivato il momento di recuperare equilibrio. Sul lavoro mantenete un profilo tranquillo e non fatevi coinvolgere nelle tensioni altrui. In amore avete bisogno di sentirvi compresi senza dover spiegare continuamente ciò che provate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 settembre 2026), non è necessario dimostrare continuamente di essere all’altezza: i risultati ottenuti parlano già per voi. Una questione professionale può comunque portarvi davanti a una scelta e sarà importante decidere senza lasciarvi guidare soltanto dall’orgoglio. La giornata favorisce anche la vita sociale e gli incontri. In amore torna una bella sicurezza, utile per vivere la passione con maggiore naturalezza.

VERGINE

Cari Vergine, una piccola modifica al vostro modo di organizzare le giornate può produrre effetti molto positivi. Avete bisogno di recuperare tempo per voi, soprattutto dopo aver dedicato troppe energie a questioni pratiche. Sul lavoro siete precisi e affidabili, ma non dovete pretendere lo stesso ritmo da tutti. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento più spontaneo del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: non è necessario dimostrare continuamente di essere all’altezza: i risultati ottenuti parlano già per voi.