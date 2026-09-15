Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi invita a rallentare appena il ritmo, non per perdere terreno ma per capire dove state andando. Una questione domestica o personale potrebbe richiedere una scelta concreta e sarà utile non rimandarla ancora. Avete però l’energia necessaria per sistemare ciò che non funziona più. In amore, lasciate che siano i gesti, più delle parole, a raccontare quello che provate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è qualcosa da mettere a posto, forse un dettaglio che avete trascurato pensando che potesse risolversi da solo. Oggi la vostra pazienza diventa uno strumento prezioso, soprattutto nelle questioni che riguardano denaro e organizzazione. Non tutto deve essere deciso immediatamente. Nei rapporti affettivi, un’atmosfera più tranquilla vi permetterà di godere maggiormente della presenza di chi amate.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce e raccoglie stimoli da ogni direzione, ma il vero vantaggio arriverà quando riuscirete a trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto. Una telefonata o una breve conversazione potrebbe farvi cambiare programma. Sul lavoro, non sottovalutate una soluzione apparentemente semplice. In amore avete bisogno di complicità e di qualcuno capace di seguirvi anche nei vostri cambiamenti d’umore.

Cancro

Cari Cancro, oggi sentite più chiaramente il bisogno di proteggere ciò che per voi conta davvero. Potreste quindi diventare selettivi nelle persone a cui dedicate tempo ed energie, senza per questo chiudervi agli altri. Una questione familiare può trovare una soluzione attraverso la diplomazia. Il cuore chiede soprattutto sicurezza, ma non abbiate paura di mostrare anche le vostre fragilità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 settembre 2026), la vostra presenza non passa inosservata e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente di una qualità che avete dimostrato da tempo. Sul piano professionale, è una giornata utile per consolidare una posizione piuttosto che per inseguire nuovi traguardi a tutti i costi. Anche nelle questioni pratiche potete ottenere risultati importanti. In amore, la passione cresce quando smettete di voler avere sempre l’ultima parola.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di ordine, ma stavolta non soltanto negli impegni quotidiani: anche dentro di voi qualcosa reclama una sistemazione. Una scelta legata alla casa, alle abitudini o alla gestione del tempo può rivelarsi più importante del previsto. Non fatevi scoraggiare da una piccola complicazione. Nei sentimenti, una sorpresa piacevole può arrivare proprio quando abbassate le vostre difese.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata interessante per recuperare equilibrio dopo qualche eccesso, soprattutto mentale. Avete forse dato troppo spazio alle esigenze altrui e ora comprendete che anche le vostre necessità meritano attenzione. Nel lavoro una situazione può diventare più semplice se smettete di cercare il compromesso perfetto. In amore, una carezza o una frase affettuosa valgono più di una lunga spiegazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro intuito coglie sfumature che gli altri non vedono e oggi può aiutarvi a evitare una scelta poco conveniente. Non avete bisogno di raccontare tutto ciò che state preparando: una certa riservatezza sarà la vostra alleata. Sul piano economico conviene mantenere un atteggiamento prudente. In amore, però, il silenzio non deve diventare una barriera: chi vi è vicino vuole capire cosa avete nel cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di fare qualcosa di diverso torna a farsi sentire con forza. Potrebbe trattarsi di un’attività nuova, di un piccolo spostamento o semplicemente della decisione di rompere una consuetudine che vi annoia. Anche il lavoro beneficia di questo spirito più dinamico. Nei sentimenti cercate entusiasmo, ma non dimenticate che una relazione solida sa essere piacevole anche nei momenti ordinari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete costruito molto con pazienza e oggi potete guardarvi indietro con maggiore soddisfazione. Una responsabilità che tempo fa vi sembrava pesante ora dimostra di avervi fatto crescere. Non trasformate però ogni giornata in una prova da superare. In amore, qualcuno potrebbe chiedervi più calore e meno efficienza: ascoltate questo bisogno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 settembre 2026), un’idea insolita potrebbe diventare sorprendentemente utile, soprattutto se riguarda il modo in cui organizzate il lavoro o il vostro tempo. Non abbiate paura di modificare una regola che ormai non vi rappresenta più. Le relazioni sociali possono offrirvi stimoli interessanti, anche attraverso persone molto diverse da voi. In amore avete bisogno di sentirvi liberi senza per questo prendere le distanze da chi vi vuole bene.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere molto, ma non tutto ciò che percepite deve necessariamente diventare una preoccupazione. Oggi sarà importante distinguere le impressioni dai fatti e concedervi maggiore serenità. Una persona può offrirvi un aiuto concreto proprio quando meno ve lo aspettate. In amore cercate un rapporto nel quale poter essere voi stessi, senza dover continuamente dimostrare qualcosa.