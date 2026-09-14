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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 14 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 14 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata che vi invita a guardare con maggiore obiettività una situazione che vi ha fatto perdere tempo o tranquillità. Potreste accorgervi che una soluzione è più vicina di quanto pensavate. Nel lavoro cercate di valorizzare le vostre capacità diplomatiche, senza però rinunciare a esprimere un dissenso quando necessario. In amore, una maggiore naturalezza vi permetterà di vivere il rapporto senza troppe aspettative.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 settembre 2026), non avete bisogno di spiegare ogni vostra scelta. Ci sono momenti nei quali è più utile lavorare in silenzio e lasciare che siano i risultati a parlare. Una questione finanziaria o burocratica può richiedere un controllo aggiuntivo, ma nulla vi impedisce di procedere. In amore, invece, provate a essere meno enigmatici: chi vi è accanto potrebbe avere bisogno di una certezza molto semplice.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata che riaccende il desiderio di progettare qualcosa per voi stessi. Potrebbe essere un’attività da riprendere, un interesse lasciato da parte o semplicemente un modo diverso di organizzare il tempo libero. Anche professionalmente avete bisogno di sentirvi coinvolti in qualcosa che abbia prospettive. In amore, la voglia di vivere nuove emozioni è forte, ma non significa necessariamente dover cambiare ciò che già funziona.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state imparando a distinguere le responsabilità che vi appartengono davvero da quelle che avete assunto per abitudine. È una consapevolezza importante e può aiutarvi a vivere meglio anche il lavoro. Una questione che sembrava ferma può riprendere lentamente il suo corso. In amore, concedete più spazio alla tenerezza: non dovete sempre essere voi quelli che tengono tutto sotto controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 settembre 2026), una giornata interessante per sperimentare un metodo diverso dal solito. Potreste scoprire che un’attività che vi sembrava noiosa diventa più semplice cambiando approccio. Anche una collaborazione può funzionare meglio se lasciate a ciascuno maggiore autonomia. In amore avete bisogno di sentirvi ascoltati, ma ricordate che la libertà non esclude la condivisione.

PESCI

Cari Pesci, sarà più facile capire quali pensieri meritano davvero la vostra attenzione e quali invece sono soltanto timori passeggeri. Una persona potrebbe aiutarvi a vedere una questione concreta con maggiore semplicità. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere una spiegazione o un chiarimento: farlo vi eviterà inutili dubbi. In amore cercate un dialogo sincero, senza aspettare che l’altro intuisca tutto ciò che provate.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: una giornata interessante per sperimentare un metodo diverso dal solito.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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