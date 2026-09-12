Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro equilibrio viene messo alla prova da una richiesta o da una decisione che coinvolge anche altre persone. In amore, una persona vi dimostrerà affetto in un modo che forse non vi aspettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 settembre 2026), non abbiate fretta di mostrare tutte le vostre intenzioni: alcune strategie hanno bisogno di rimanere private ancora per un po’.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di progettare qualcosa di nuovo è forte e potrebbe diventare il motore di una decisione importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete convincenti quando proponete una visione più ampia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione professionale può darvi soddisfazione, soprattutto se negli ultimi tempi avete lavorato senza ricevere abbastanza riscontri. In amore lasciate emergere una parte più affettuosa di voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 settembre 2026), una soluzione originale può arrivare mentre siete impegnati in qualcosa di completamente diverso. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di valorizzare ciò che vi rende diversi dagli altri.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a non confondere la sensibilità con la fragilità. Per quanto riguarda il lavoro, una persona può offrirvi un aiuto concreto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: una soluzione originale può arrivare a breve.