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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 11 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potrebbe essere necessario rivedere un accordo o una decisione presa qualche tempo fa. Non consideratelo un passo indietro: cambiare idea quando cambiano le circostanze è segno di intelligenza. Una persona sul lavoro può rivelarsi più disponibile del previsto. In amore, un gesto di apertura può riportare entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 settembre 2026), avete una particolare capacità di leggere tra le righe e oggi sarà difficile ingannarvi. Usate questa intuizione per capire dove vale davvero la pena investire energie. Una questione economica richiede prudenza, ma non ansia. In amore potreste sentire il bisogno di parlare di un argomento che avete evitato troppo a lungo.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualcosa vi spinge a uscire dalla solita routine e a cercare nuovi stimoli. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere un’attività che vi divertiva o per accettare un invito diverso dal solito. Sul lavoro la vostra capacità di guardare lontano sarà particolarmente utile. In amore, più che certezze cercate entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state comprendendo che anche gli obiettivi più importanti hanno bisogno di essere accompagnati da un po’ di piacere. Una questione professionale può richiedere ancora pazienza, ma non siete lontani dal risultato. Evitate di confrontare continuamente i vostri tempi con quelli degli altri. In amore una persona potrebbe chiedervi semplicemente di esserci.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 settembre 2026), una giornata interessante per chi ha voglia di sperimentare. Un’idea apparentemente insolita può trovare una concreta possibilità di realizzazione, soprattutto grazie all’aiuto di qualcuno. Non lasciatevi scoraggiare da una prima risposta poco entusiasta. In amore, un cambiamento nella routine può riaccendere la curiosità.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a mettere maggiore distanza tra voi e una preoccupazione che avete alimentato troppo a lungo. Una volta recuperata la calma, sarà più facile capire quale soluzione adottare. Sul lavoro fidatevi anche dell’esperienza, non soltanto delle sensazioni. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con una disponibilità che non vi aspettavate.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: una giornata interessante per chi ha voglia di sperimentare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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