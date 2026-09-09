Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi trova più determinati e pronti a recuperare un’occasione che sembrava sfuggita. Potreste dover prendere una decisione che riguarda il lavoro o un progetto personale, ma avete ormai le idee abbastanza chiare. Non lasciatevi frenare dal timore di scontentare qualcuno. In amore, una maggiore spontaneità vi aiuterà a ritrovare complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 settembre 2026), avete bisogno di concretezza e di risultati visibili, soprattutto dopo alcune settimane nelle quali avete dovuto aspettare. Oggi una questione pratica può finalmente cominciare a sbloccarsi. Fate attenzione a non trasformare la prudenza in immobilismo. In amore, una persona potrebbe chiedervi maggiore partecipazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo favorisce gli scambi e le situazioni nelle quali potete mettere alla prova la vostra curiosità. Un incontro casuale potrebbe offrirvi un’idea utile anche per il futuro professionale. Cercate però di non disperdere l’attenzione seguendo troppe strade contemporaneamente. In amore, una sorpresa può arrivare quando meno ve l’aspettate.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata nella quale avrete bisogno di proteggere maggiormente il vostro tempo. Qualcuno potrebbe affidarsi a voi per una questione che non vi appartiene completamente: aiutate, ma senza farvene carico. Sul lavoro la calma sarà più efficace della reazione immediata. Nei sentimenti cercate soprattutto comprensione e vicinanza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 settembre 2026), torna la voglia di fare e soprattutto di farvi riconoscere per quello che valete. Una vostra iniziativa può attirare l’attenzione di qualcuno che conta, ma sarà importante mantenere un atteggiamento collaborativo. Non tutto deve diventare una sfida. In amore siete pronti a vivere una fase più intensa e passionale.

VERGINE

Cari Vergine, avete davanti una giornata utile per mettere ordine in una situazione che vi ha sottratto troppe energie. Una scelta organizzativa può migliorare sensibilmente la vostra quotidianità. Non cercate però di prevedere ogni possibile imprevisto. In amore, lasciate che un sentimento cresca senza sottoporlo continuamente al giudizio della ragione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna la voglia di fare e soprattutto di farvi riconoscere per quello che valete.