Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona potrebbe aiutarvi a vedere con occhi diversi una questione che vi sembrava già definita. È il momento di uscire da una posizione troppo prudente e dichiarare ciò che volete davvero. Nel lavoro una collaborazione può diventare più proficua del previsto. In amore, il dialogo riporta equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 settembre 2026), state attraversando un passaggio importante e oggi potreste comprendere meglio quale parte del passato non ha più motivo di seguirvi. Una decisione economica o professionale va ponderata, ma non rimandata all’infinito. Avete una buona capacità di intuire le intenzioni altrui. In amore, scegliete la sincerità anche quando mette un po’ a nudo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare scenario è forte e può tradursi in qualcosa di concreto: un viaggio, un corso, un nuovo progetto o semplicemente una diversa organizzazione delle vostre giornate. Le idee non vi mancano, ora serve scegliere quella che merita davvero attenzione. Sul lavoro osate proporre una soluzione originale. In amore torna il desiderio di condividere avventure.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione che avete affrontato con grande pazienza comincia a dare qualche risultato. Potreste ricevere un riconoscimento oppure capire che una vostra scelta recente era più lungimirante di quanto sembrasse. Non sacrificate però ogni momento libero al dovere. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può cambiare il rapporto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 settembre 2026), una giornata vivace, nella quale un’intuizione potrebbe arrivare proprio mentre vi state occupando di tutt’altro. Prendete nota delle idee interessanti e provate a trasformarne almeno una in qualcosa di concreto. Un contatto può rivelarsi prezioso per un progetto futuro. Nei sentimenti avete bisogno di stimoli nuovi e di una relazione che lasci respirare entrambi.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a fare una scelta basata più sulla realtà che sulle paure. Una situazione che avete immaginato difficile potrebbe rivelarsi molto più gestibile del previsto. Chiedere aiuto non sarà un segno di debolezza, soprattutto sul lavoro. In amore cercate gesti autentici e persone capaci di esserci davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: una persona potrebbe aiutarvi a vedere con occhi diversi una questione che vi sembrava già definita.