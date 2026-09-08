Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) martedì 8 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settembre entra nel vivo e vi trova con una gran voglia di recuperare terreno. Una questione che avevate lasciato in secondo piano torna a bussare e questa volta sarete voi a stabilire tempi e condizioni. Sul lavoro potete ottenere qualcosa di importante se mostrate determinazione senza irrigidirvi. In amore, invece, lasciate che sia il desiderio a guidarvi più della ragione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 settembre 2026), avete bisogno di ritrovare un po’ di ordine, soprattutto nelle questioni pratiche. Le prossime ore sono utili per rivedere una spesa, un accordo o una scelta fatta troppo velocemente. Non è una giornata da grandi azzardi, ma da piccoli passi intelligenti. Nei sentimenti cercate tranquillità e una persona con cui non sia necessario fingere.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata che può regalarvi una sorpresa attraverso una persona che non vedevate da tempo. Il confronto con gli altri sarà particolarmente stimolante e potrebbe far nascere un’idea da sviluppare più avanti. Sul lavoro evitate di accettare troppi incarichi contemporaneamente. In amore, una curiosità può trasformarsi rapidamente in attrazione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di chiudere una parentesi e di smettere di tornare continuamente sulle stesse domande. Il passato ha ancora qualcosa da insegnarvi, ma non deve diventare una casa nella quale abitare. Sul lavoro una responsabilità può pesare meno se imparate a condividerla. In amore, una presenza discreta si rivelerà più importante di tante parole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 settembre 2026), il vostro desiderio di affermazione cresce e settembre può diventare un mese importante per rimettervi al centro. Una situazione professionale merita una presa di posizione chiara, soprattutto se finora avete accettato qualche compromesso di troppo. Non abbiate paura di chiedere ciò che pensate di meritare. Il cuore torna caldo e passionale.

VERGINE

Cari Vergine, state attraversando una fase nella quale anche un dettaglio può fare la differenza. Una questione burocratica, organizzativa o economica può finalmente trovare la sua sistemazione. Avete il vantaggio di sapere esattamente cosa volete, ma non pretendete che tutti seguano il vostro stesso ritmo. In amore, una sorpresa potrebbe arrivare proprio quando avete smesso di aspettarla.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro desiderio di affermazione cresce e settembre può diventare un mese importante per rimettervi al centro.