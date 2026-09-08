Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 8 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano protagoniste e vi chiedono di essere più diretti. Una persona potrebbe mettervi davanti a una scelta che avete cercato di evitare, ma la risposta che darete sarà liberatoria. Anche nel lavoro un confronto franco può migliorare una collaborazione. In amore, il coraggio di dire ciò che sentite apre una porta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 settembre 2026), una giornata da vivere con gli occhi aperti: dietro una situazione apparentemente ordinaria potrebbe nascondersi un’occasione interessante. Non avete bisogno di raccontare subito le vostre intenzioni, soprattutto in ambito professionale. Un’intuizione vi aiuterà a capire di chi potete fidarvi. In amore cresce il desiderio di qualcosa di autentico e profondo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna la voglia di guardare oltre il solito orizzonte e questo può farvi bene. Una proposta, un viaggio o un nuovo interesse potrebbero diventare il punto di partenza di una fase più stimolante. Sul lavoro non abbiate paura di uscire dalla strada più comoda. In amore siete pronti a lasciarvi coinvolgere, purché ci sia entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata utile per fare il punto e capire quanto siete cambiati rispetto a qualche mese fa. Un obiettivo che sembrava lontano ora appare più raggiungibile, ma richiede una strategia precisa. Evitate di disperdere energie in discussioni che non portano risultati. In amore avete bisogno di qualcuno che sappia vedere anche la parte più fragile che normalmente nascondete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 settembre 2026), una novità può arrivare attraverso la tecnologia, il lavoro o una rete di conoscenze e offrirvi una prospettiva completamente diversa. Siete più ricettivi del solito e riuscite a collegare idee apparentemente lontane. Una scelta originale può diventare anche molto utile. In amore non abbiate paura di cambiare le regole di un rapporto che vi sta stretto.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità. Una situazione che avete vissuto con troppa apprensione può essere ridimensionata se la guardate con maggiore distacco. Sul lavoro chiedete spiegazioni quando qualcosa non vi convince, senza costruire scenari nella vostra testa. In amore avete bisogno di dolcezza, ma soprattutto di sentirvi compresi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità.