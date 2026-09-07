Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 7 al 13 settembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 settembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 settembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vivrete una settimana caratterizzata da energia e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare occasioni interessanti, soprattutto per chi desidera mettere in mostra le proprie capacità. In amore sarà necessario controllare l’impulsività.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà un periodo dedicato alla ricerca di stabilità. Le stelle favoriscono i rapporti affettivi e aiutano a rafforzare legami importanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante non avere fretta e continuare a costruire con pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete tra i segni più dinamici della settimana. La comunicazione sarà un grande punto di forza e potrà portare vantaggi sia nella vita privata sia lavorativa. In amore torna il desiderio di leggerezza e condivisione.

CANCRO

Cari Cancro, avrete bisogno di ritrovare equilibrio e tranquillità. La settimana sarà utile per dedicarsi agli affetti e chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, servirà pazienza, ma gli sforzi porteranno risultati graduali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 7 al 13 settembre 2026), continua a vivere una fase positiva e ricca di opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare conferme e riconoscimenti, mentre in amore cresce la passione.

VERGINE

Cari Vergine, affronterete una settimana ideale per organizzare il futuro. Sarà il momento giusto per definire obiettivi e sistemare alcune questioni pratiche.

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospettano giornate positive per i rapporti personali. La capacità di trovare equilibrio e comprendere gli altri aiuterà a migliorare le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favorite collaborazioni e nuove idee creative.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovrete affrontare la settimana con maggiore prudenza. Alcune situazioni potrebbero richiedere tempo prima di trovare una soluzione definitiva, ma la determinazione permetterà di superare eventuali difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vivrete giorni ricchi di entusiasmo e nuove prospettive. Le stelle favoriscono i cambiamenti. In amore cresce la voglia di vivere emozioni intense e condividere nuove esperienze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, affrontere la settimana con grande senso di responsabilità. Gli impegni saranno numerosi, ma l’organizzazione permetterà di raggiungere risultati importanti. In amore sarà utile mostrare maggiore apertura emotiva e dedicare più attenzione al partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, vivrete una settimana caratterizzata da creatività e nuove possibilità. La capacità di pensare in modo originale sarà un vantaggio in molte situazioni.

PESCI

Cari Pesci, sarete guidati da sensibilità e intuizione. La settimana favorisce la riflessione e la ricerca di un maggiore equilibrio personale. Il relax aiuterà a recuperare energia.

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