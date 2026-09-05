Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata porta una spinta a rimettere in movimento ciò che negli ultimi tempi era rimasto sospeso. Una scelta pratica può finalmente trovare la sua occasione giusta, soprattutto se riguarda lavoro o organizzazione personale. In amore lasciate parlare anche i gesti: saranno più eloquenti di molte spiegazioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di certezze, ma oggi qualcosa vi invita a guardare oltre le abitudini consolidate. Una questione economica può richiedere attenzione, senza però diventare motivo di preoccupazione. Nei sentimenti, la dolcezza torna protagonista e aiuta a ricucire eventuali distanze.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce e vi permette di cogliere un’opportunità prima degli altri. Potrebbe arrivare una notizia capace di modificare un programma o aprire una strada inattesa. In amore, non nascondete la vostra curiosità: una persona potrebbe avere più cose da raccontarvi di quanto immaginate.

Cancro

Cari Cancro, una giornata utile per mettere ordine dentro e fuori di voi. Alcune responsabilità vi hanno appesantito, ma ora potete cominciare a ridistribuire meglio tempo ed energie. In famiglia cercate il dialogo senza pretendere che tutti comprendano immediatamente le vostre ragioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 settembre 2026), il cielo vi invita a mostrarvi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Un riconoscimento può arrivare proprio perché avete saputo mantenere la rotta anche nei momenti meno semplici. La vita sentimentale recupera calore: se siete soli, non sottovalutate un incontro nato quasi per caso.

Vergine

Cari Vergine, avete davanti una giornata concreta, ideale per sistemare questioni che richiedono precisione e pazienza. Un dettaglio che avevate trascurato può rivelarsi invece decisivo. In amore lasciate cadere qualche barriera: non tutto deve essere analizzato prima di essere vissuto.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro equilibrio torna prezioso in una situazione che potrebbe coinvolgere più persone. Sarete voi a trovare la misura giusta tra ciò che desiderate e ciò che è realmente possibile. Una serata tranquilla può regalarvi un confronto affettuoso e particolarmente significativo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non avete bisogno di accelerare: alcune risposte arrivano proprio quando smettete di inseguirle. Sul lavoro una strategia silenziosa può rivelarsi più efficace di una presa di posizione immediata. Nei sentimenti, però, evitate i non detti: la sincerità vi renderà più forti.

Sagittario

Cari Sagittario, torna la voglia di allargare gli orizzonti, anche attraverso qualcosa di semplice: un progetto, un viaggio, una nuova conoscenza. La giornata favorisce chi accetta di imparare qualcosa di diverso. In amore avete bisogno di leggerezza e di qualcuno capace di condividere il vostro entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione che avete affrontato con grande serietà comincia a produrre risultati. Potreste ricevere una conferma oppure capire che una strada non è più quella giusta per voi. Il cuore chiede meno rigidità: concedete più spazio alle emozioni, anche quando non potete controllarle.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 settembre 2026), un’idea originale può diventare qualcosa di molto concreto se decidete finalmente di dedicarle tempo. Non lasciate che il parere degli altri ridimensioni una vostra intuizione. In amore cercate una connessione mentale prima ancora delle grandi dichiarazioni.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità oggi è il vostro punto di forza, ma dovrete proteggerla dalle preoccupazioni altrui. Una pausa, anche breve, vi aiuterà a recuperare lucidità e a capire cosa volete davvero. In amore un gesto semplice può riaccendere una complicità che sembrava essersi affievolita.