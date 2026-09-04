Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi invita a non rimandare una scelta che riguarda il vostro futuro. Avete raccolto abbastanza elementi per capire quale direzione prendere, anche se una parte di voi vorrebbe ancora aspettare. Sul lavoro una responsabilità in più può diventare un’occasione di crescita. In amore, invece, conta soprattutto ritrovare spontaneità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 5 settembre 2026), avete bisogno di concretezza e oggi potreste finalmente vedere più chiaramente dove conviene investire tempo e risorse. Una questione pratica, forse legata alla casa o al denaro, richiede attenzione ma può essere risolta senza drammi. Non lasciate che una vecchia preoccupazione condizioni il presente. Nei sentimenti cercate sicurezza, ma senza chiudervi alle novità.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle accendono la vostra curiosità e vi spingono verso persone, ambienti e idee differenti dal solito. Una notizia può cambiare rapidamente le vostre priorità, soprattutto sul lavoro. Avete dalla vostra parte una grande capacità di adattamento: usatela senza disperdere le energie. In amore, una serata movimentata può riservare un incontro interessante.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro umore migliora quando smettete di occuparvi di ciò che non dipende da voi. Una situazione familiare può richiedere la vostra presenza, ma stavolta saprete mettere i giusti confini. Nel lavoro conviene procedere con prudenza e non prendere decisioni sull’onda di una tensione momentanea. Il cuore, invece, chiede rassicurazioni sincere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 5 settembre 2026), avete voglia di tornare protagonisti di una situazione dalla quale vi eravate un po’ defilati. È il momento giusto per far sentire la vostra voce, soprattutto se avete un progetto da proporre. Una persona autorevole potrebbe riconoscere il vostro impegno. In amore attenzione soltanto alla tendenza a pretendere risposte immediate.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per fare pulizia: nelle carte, nei programmi, ma anche nelle relazioni che non vi danno più serenità. Un impegno ben organizzato vi permetterà di recuperare tempo prezioso. Non sottovalutate una possibilità che inizialmente sembra poco conveniente: potrebbe avere sviluppi interessanti. In amore lasciate che sia l’altro a sorprendervi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata utile per fare pulizia: nelle carte, nei programmi, ma anche nelle relazioni che non vi danno più serenità.