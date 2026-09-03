Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di fine agosto vi invita a non avere fretta di chiudere una partita. Una situazione che sembrava ormai decisa può ancora cambiare direzione e offrirvi una possibilità diversa. Nel lavoro una persona potrebbe mettervi davanti a una responsabilità nuova: accettatela se vi permette di crescere. In amore lasciate cadere un po’ di orgoglio, perché una parola sincera può riavvicinare due persone.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata utile per occuparvi di ciò che rende più stabile la vostra vita. Una questione economica o familiare può essere affrontata con maggiore lucidità rispetto ai giorni scorsi. Non fatevi però assorbire soltanto dalle responsabilità: concedetevi qualcosa che vi faccia stare bene. In amore la semplicità sarà la vostra carta vincente.

Gemelli

Cari Gemelli, l’ultimo giorno di agosto porta una notizia o un contatto capace di risvegliare la vostra curiosità. Potreste scoprire che una possibilità professionale è più vicina di quanto pensavate. Non dite subito sì a tutto: selezionate ciò che merita davvero le vostre energie. Nel cuore una persona potrebbe sorprendervi proprio quando avevate smesso di aspettarvi qualcosa.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di chiudere il mese con una sensazione di ordine. Una questione personale che avete trascinato troppo a lungo può essere finalmente ridimensionata. Sul lavoro non lasciate che l’umore degli altri condizioni il vostro rendimento. In amore cercate rifugio nelle persone che vi trasmettono tranquillità: oggi avete bisogno soprattutto di sentirvi compresi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 settembre 2026), agosto si congeda lasciandovi una bella spinta verso il futuro. Una proposta o un’idea possono diventare importanti nelle prossime settimane, soprattutto se avrete il coraggio di mettervi nuovamente in gioco. Sul lavoro fate vedere ciò che sapete fare senza aspettare l’approvazione di tutti. In amore siete magnetici e una sorpresa può rendere questa giornata memorabile.

Vergine

Cari Vergine, il vostro mese si chiude con la possibilità di fare chiarezza. Una decisione che avete studiato a lungo può essere presa con maggiore serenità, perché ora sapete cosa non volete più. Sul lavoro un dettaglio può fare la differenza e permettervi di correggere il tiro. In amore provate a essere meno analitici: lasciate che una sensazione vi guidi senza volerla spiegare subito.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata che prepara un nuovo equilibrio. Potreste capire che una vecchia abitudine o un rapporto non possono più occupare lo stesso spazio di prima. Sul lavoro una collaborazione può assumere un significato diverso e diventare più promettente. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre aspettative: dire chiaramente cosa desiderate eviterà inutili fraintendimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete davanti una giornata di intuizioni. Una persona o una situazione potrebbero mostrarvi un lato che non avevate ancora visto e questo vi aiuterà a prendere una decisione. Sul lavoro mantenete un atteggiamento strategico e non anticipate le vostre mosse. In amore una verità può essere liberatoria, anche se all’inizio vi costringerà a uscire dalla vostra zona di sicurezza.

Sagittario

Cari Sagittario, la fine di agosto risveglia la voglia di progettare. Potreste già avere in mente un viaggio, un cambiamento o una nuova esperienza da vivere nei prossimi mesi. È un buon momento per cominciare a trasformare il desiderio in un piano concreto. In amore siete più disponibili alla leggerezza e proprio questo atteggiamento può favorire un incontro interessante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione professionale può chiudere il mese con un risultato che vi rende più fiduciosi. Forse non avete ancora ottenuto tutto ciò che desiderate, ma i segnali sono incoraggianti. Anche sul piano economico è utile guardare avanti con metodo. In amore, invece, provate a lasciare da parte per qualche ora le responsabilità: qualcuno vorrebbe semplicemente condividere un momento con voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 settembre 2026), agosto finisce con una piccola scossa che può essere positiva. Un cambiamento di programma o un incontro imprevisto vi obbliga a uscire dalle abitudini e proprio lì potrebbe esserci qualcosa di interessante. Sul lavoro una nuova idea merita spazio. In amore avete bisogno di una persona capace di stimolarvi mentalmente: oggi una conversazione può diventare molto più importante di quanto sembri.

Pesci

Cari Pesci, chiudete agosto con una maggiore consapevolezza dei vostri desideri. Una questione emotiva che vi aveva creato confusione può finalmente essere guardata con occhi più realistici. Sul lavoro evitate di farvi carico di responsabilità che non vi appartengono. In amore il cielo favorisce la sincerità: una confidenza fatta senza paura può aprire una porta verso una maggiore intimità.