Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 3 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione rimasta nell’ombra torna alla vostra attenzione e potrebbe finalmente essere affrontata. Avete maggiore lucidità e non siete più disposti a sprecare tempo in situazioni poco trasparenti. Sul lavoro una strategia paziente vi porterà vantaggi. In amore siete intensi, ma oggi cercate di non mettere alla prova chi vi sta vicino: fidarsi può essere molto più utile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 settembre 2026), settembre parte con una curiosità rinnovata. Avete voglia di parlare, incontrare persone e soprattutto di capire dove può portarvi un’idea che avete coltivato durante l’estate. Sul lavoro non sottovalutate un contatto: potrebbe diventare utile più avanti. In amore torna il gusto della conquista e chi è solo potrebbe vivere una giornata piena di occasioni interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settembre riaccende la voglia di partire, anche metaforicamente. Un progetto che riguarda il futuro può prendere una direzione concreta e restituirvi entusiasmo. Sul lavoro non abbiate paura di uscire dalla routine e proporre qualcosa di diverso. In amore siete aperti alle novità e una conoscenza nata quasi per caso potrebbe diventare più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il nuovo mese vi invita a fare un bilancio senza essere troppo severi con voi stessi. Avete ottenuto risultati che forse non avete ancora riconosciuto abbastanza. Sul lavoro potete costruire qualcosa di importante, ma sarà necessario procedere con metodo. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore disponibilità emotiva: non lasciate che gli impegni vi facciano dimenticare ciò che conta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 settembre 2026), settembre porta una ventata di novità e vi spinge a guardare oltre una situazione che ormai vi sta stretta. Un progetto può ripartire con presupposti diversi e una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso. Sul lavoro le idee non mancano, ma sceglietene una e portatela fino in fondo. In amore avete bisogno di leggerezza e di qualcuno che sappia sorprendervi.

PESCI

Cari Pesci, il nuovo mese vi trova più consapevoli e meno disposti a vivere nell’incertezza. Una questione che vi ha fatto pensare molto può finalmente essere affrontata con maggiore realismo. Sul lavoro una collaborazione può aiutarvi a recuperare fiducia nelle vostre capacità. In amore avete bisogno di sentirvi scelti: una persona potrebbe darvi proprio questa conferma attraverso un gesto semplice ma significativo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dee Pesci: il nuovo mese vi trova più consapevoli e meno disposti a vivere nell’incertezza.