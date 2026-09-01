Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una giornata nella quale sarà importante non confondere la velocità con la fretta. Avete davanti una possibilità interessante, ma per sfruttarla dovrete prima capire quali condizioni vi convengono davvero. Nel lavoro una persona potrebbe darvi un suggerimento prezioso. In amore lasciate che sia un gesto spontaneo a dire ciò che ancora non riuscite a esprimere a parole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il desiderio di stabilità torna forte e vi spinge a occuparvi di una questione che riguarda il futuro. Potrebbe essere il momento giusto per fare un programma concreto, anche economico. Sul lavoro una situazione comincia lentamente a diventare più favorevole. In amore avete bisogno di certezze, ma non dimenticate che anche la sorpresa può avere un suo valore.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata movimentata, con persone che arrivano e notizie che cambiano rapidamente il ritmo delle ore. La vostra capacità di adattamento sarà fondamentale. Un contatto professionale potrebbe aprire una strada inattesa. Nel cuore, invece, qualcosa si muove sotto la superficie: una persona che vi sembrava soltanto interessante potrebbe cominciare a coinvolgervi davvero.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi porta a riflettere su ciò che vi fa sentire veramente al sicuro. Non accontentatevi più di rapporti o situazioni che vi lasciano continuamente nell’incertezza. Sul lavoro una questione può essere risolta con una scelta molto semplice. In amore una persona dimostra di esserci nel momento giusto: riconoscetene il valore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 settembre 2026), avete davanti una giornata nella quale potete far sentire la vostra voce. Una proposta o un’idea meritano di essere presentate senza timore di ricevere qualche critica. Sul lavoro la vostra sicurezza sarà contagiosa. In amore, però, non cercate soltanto ammirazione: avete bisogno di qualcuno capace di conoscervi anche nelle vostre fragilità.

Vergine

Cari Vergine, una piccola rivoluzione nell’organizzazione delle vostre giornate potrebbe fare una grande differenza. Avete accumulato impegni e pensieri e ora è il momento di eliminare ciò che non è più necessario. Sul lavoro una soluzione pratica arriva grazie alla vostra esperienza. In amore provate a sorprendervi: non tutto deve seguire un copione già scritto.

Bilancia

Cari Bilancia, una persona potrebbe tornare sui propri passi e offrirvi la possibilità di chiarire una vecchia incomprensione. Accogliete il dialogo, ma senza dimenticare ciò che avete imparato. Sul lavoro una collaborazione può diventare più stretta. In amore il cielo favorisce chi decide di mostrarsi senza maschere: la sincerità sarà molto più seducente della perfezione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualcosa che avete intuito da tempo potrebbe diventare evidente. Non cercate conferme ovunque: quando una situazione è pronta a mostrarsi, lo farà senza bisogno di essere forzata. Sul lavoro muovetevi con discrezione. In amore avete la possibilità di trasformare una distanza in maggiore intimità attraverso una confessione sincera.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro spirito ha bisogno di un nuovo obiettivo. Una proposta, un viaggio da programmare o un interesse appena scoperto possono restituirvi quella sensazione di entusiasmo che ultimamente mancava. Nel lavoro osate proporre un cambiamento. In amore una persona potrebbe entrare nella vostra vita in modo leggero, quasi casuale, e proprio per questo lasciarvi incuriositi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata per riconoscere il valore della strada percorsa. Forse non avete ancora raggiunto il traguardo, ma alcuni segnali dimostrano che siete sulla direzione giusta. Sul lavoro una responsabilità può trasformarsi in un’occasione di crescita. In amore non tenete tutto sotto controllo: una persona vicina desidera soprattutto condividere con voi un momento autentico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 settembre 2026), un incontro può mettere in discussione un’idea che consideravate ormai definitiva. Non è un problema cambiare opinione quando arrivano nuovi elementi. Sul lavoro una collaborazione insolita può rivelarsi sorprendentemente efficace. In amore cercate stimoli nuovi: una conversazione brillante potrebbe essere l’inizio di una bella complicità.

Pesci

Cari Pesci, una giornata nella quale il vostro intuito può indicarvi la strada prima ancora che arrivino le conferme. Non ignorate quella sensazione, soprattutto se riguarda una scelta personale. Sul lavoro una persona vi offre un aiuto concreto. In amore lasciate cadere una vecchia paura: qualcuno potrebbe essere più vicino a voi di quanto immaginate.