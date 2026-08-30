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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 31 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può aiutarvi a rimettere in ordine alcune priorità. Una questione che avete affrontato con troppa fretta merita ora un approccio diverso: meno reazioni e più strategia. Sul lavoro può arrivare un confronto utile con una persona che ha un punto di vista diverso dal vostro. In amore cercate di non pretendere risposte immediate: lasciate che siano i comportamenti a parlare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 agosto 2026), il cielo favorisce le questioni concrete e tutto ciò che può darvi maggiore sicurezza. Potreste riuscire a sistemare un problema pratico o economico che vi aveva tolto serenità. Sul lavoro la vostra affidabilità viene notata, anche se non sempre ricevete subito i complimenti che meritate. In amore avete bisogno di certezze, ma una piccola sorpresa può rendere il rapporto più vivace.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, una giornata ricca di contatti e possibilità di movimento. Potreste ricevere una notizia che vi costringe a cambiare programma, ma alla fine potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui avevate bisogno. Sul lavoro una vostra intuizione merita di essere sviluppata con calma. In amore siete curiosi e disponibili a nuove esperienze: per chi è solo, un incontro può nascere in modo del tutto imprevedibile.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire il bisogno di recuperare un po’ di tranquillità e di stare lontani dalle situazioni troppo rumorose. Una questione personale può essere affrontata meglio se smettete di chiedervi continuamente cosa pensano gli altri. Sul lavoro una collaborazione vi alleggerisce un impegno. In amore una persona vicina vi offre una conferma importante: ascoltatela senza nascondere le vostre emozioni.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 agosto 2026), il cielo vi rende particolarmente determinati e può portarvi davanti a un’occasione che richiede coraggio. Se avete un progetto da proporre, questo è un buon momento per farlo conoscere. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarsi maggiormente alle vostre capacità. In amore siete pronti a vivere qualcosa di intenso, ma cercate di lasciare spazio anche alle esigenze dell’altra persona.

VERGINE

Cari Vergine, una questione che avete rimandato torna a chiedere una decisione. Questa volta, però, siete più preparati e potrete affrontarla senza il peso dei dubbi precedenti. Sul lavoro la precisione vi aiuta, ma attenzione a non trasformarla in eccessiva rigidità. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento più affettuoso del solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una questione che avete rimandato torna a chiedere una decisione

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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