Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia un fine settimana di fine agosto caratterizzato da energia e voglia di fare. La presenza di stimoli positivi porterà maggiore entusiasmo. I single potranno attirare attenzioni grazie al loro carattere deciso e spontaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), il vostro sarà un weekend dedicato alla tranquillità e agli affetti. Chi è solo potrebbe iniziare a guardare con maggiore interesse nuove conoscenze. Attenzione alle spese nel corso delle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete protagonisti di giornate di fine agosto 2026 vivaci e ricche di comunicazione. Il desiderio di stare con gli altri sarà molto forte e porterà nuove occasioni di incontro. In amore torna leggerezza e complicità.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo fine agosto avrete bisogno di dedicare più tempo alla serenità personale e alla famiglia. Periodo favorevole per recuperare armonia nei rapporti e ritrovare un maggiore equilibrio emotivo. Le stelle consigliano di non trascurare il riposo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), siete tra i segni più favoriti del weekend che è appena iniziato. Il fascino personale sarà in aumento. Le coppie potranno condividere emozioni intense, mentre i single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, fine settimana di fine agosto ideale per riflettere e organizzare meglio i prossimi impegni. Saranno giornate utili per fare ordine nei pensieri e prepararsi ai cambiamenti di settembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il fascino personale sarà in aumento.