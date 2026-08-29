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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia un fine settimana di fine agosto caratterizzato da energia e voglia di fare. La presenza di stimoli positivi porterà maggiore entusiasmo. I single potranno attirare attenzioni grazie al loro carattere deciso e spontaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), il vostro sarà un weekend dedicato alla tranquillità e agli affetti. Chi è solo potrebbe iniziare a guardare con maggiore interesse nuove conoscenze. Attenzione alle spese nel corso delle prossime ore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, sarete protagonisti di giornate di fine agosto 2026 vivaci e ricche di comunicazione. Il desiderio di stare con gli altri sarà molto forte e porterà nuove occasioni di incontro. In amore torna leggerezza e complicità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo fine agosto avrete bisogno di dedicare più tempo alla serenità personale e alla famiglia. Periodo favorevole per recuperare armonia nei rapporti e ritrovare un maggiore equilibrio emotivo. Le stelle consigliano di non trascurare il riposo.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), siete tra i segni più favoriti del weekend che è appena iniziato. Il fascino personale sarà in aumento. Le coppie potranno condividere emozioni intense, mentre i single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, fine settimana di fine agosto ideale per riflettere e organizzare meglio i prossimi impegni. Saranno giornate utili per fare ordine nei pensieri e prepararsi ai cambiamenti di settembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il fascino personale sarà in aumento.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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