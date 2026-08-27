Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata parte con la necessità di rimettere a fuoco una questione che riguarda il futuro. Avete voglia di muovervi, ma prima di fare una scelta importante sarà utile capire quali sono davvero le vostre priorità. Sul lavoro una persona potrebbe proporvi qualcosa che richiede maggiore responsabilità. In amore cercate di non reagire d’impulso: una conversazione tranquilla può chiarire molto più di una discussione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 agosto 2026), siete più concentrati sulle cose concrete e questo vi aiuta a risolvere una questione che avete rimandato. Potrebbe riguardare denaro, casa o un progetto personale. Sul lavoro la pazienza resta la vostra arma migliore, soprattutto se qualcuno cerca di mettervi fretta. In amore avete bisogno di stabilità, ma anche di qualche piccola novità che rompa la routine.

GEMELLI

Cari Gemelli, una notizia può cambiare il tono della giornata e offrirvi uno stimolo che aspettavate da tempo. Avrete molte cose da fare, ma cercate di non saltare continuamente da un impegno all’altro. Sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente un interlocutore interessato. In amore una persona potrebbe sorprendervi con una domanda o una proposta inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente il vostro equilibrio. Una questione che riguarda una persona vicina non deve necessariamente diventare anche un vostro problema. Sul lavoro procedete con calma e non fatevi coinvolgere nelle tensioni dell’ambiente. In amore il dialogo sarà importante: una piccola incomprensione può essere superata facilmente se evitate di chiudervi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 agosto 2026), il cielo vi offre una giornata dinamica, nella quale potreste ricevere una conferma che aspettavate. Un progetto professionale può entrare in una fase più concreta e darvi maggiore visibilità. Cercate però di condividere i meriti con chi vi ha aiutato. In amore avete voglia di sentirvi protagonisti, ma oggi sarà ancora più bello lasciare spazio a una sorpresa.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per fare una scelta che avete rimandato per eccesso di prudenza. Avete già valutato tutti gli aspetti principali: continuare ad analizzare potrebbe soltanto aumentare i dubbi. Sul lavoro una vostra intuizione evita un errore. Nei sentimenti provate a lasciarvi guidare meno dalla razionalità: una persona potrebbe dimostrarvi qualcosa che non riuscivate a capire dalle parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una giornata utile per fare una scelta che avete rimandato per eccesso di prudenza.