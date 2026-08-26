Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 27 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 27 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una scelta che avete rimandato può finalmente essere affrontata con maggiore serenità. Non cercate di trovare una soluzione che renda tutti felici: concentratevi su ciò che è giusto anche per voi. Sul lavoro un confronto può aprire una possibilità inattesa. In amore torna il desiderio di condividere tempo e progetti con una persona importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 27 agosto 2026), una giornata nella quale il vostro intuito sarà particolarmente preciso. Potreste capire prima degli altri dove sta andando una situazione professionale e questo vi permetterà di muovervi con anticipo. Evitate però di diventare troppo diffidenti. In amore una persona potrebbe sorprendervi con una dichiarazione o un gesto molto più diretto del previsto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di qualcosa che vi faccia tornare entusiasmo. Un progetto personale, un viaggio da organizzare o anche una nuova attività possono diventare il punto di partenza per una fase più vivace. Sul lavoro non abbiate paura di proporre un cambiamento. In amore siete favoriti dagli incontri spontanei: lasciate che sia la curiosità a guidarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un risultato concreto vi permette di guardare con più fiducia a una situazione che vi aveva richiesto parecchia pazienza. Sul lavoro potrebbe arrivare una responsabilità maggiore, ma anche un riconoscimento che aspettavate. Nei sentimenti siete pronti a mostrare più chiaramente ciò che volete. Una conversazione sul futuro può rafforzare una relazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 27 agosto 2026), una giornata utile per cambiare prospettiva. Un problema che vi sembrava difficile potrebbe avere una soluzione molto più semplice di quanto immaginavate. Sul lavoro una vostra idea originale può attirare l’attenzione, ma ricordatevi di darle anche una forma concreta. In amore avete bisogno di sentirvi liberi, ma una persona potrebbe dimostrarvi che libertà e vicinanza possono convivere.

PESCI

Cari Pesci, riuscirete a distinguere meglio ciò che desiderate da ciò che gli altri si aspettano da voi. È una consapevolezza importante, soprattutto nelle relazioni. Sul lavoro una collaborazione può alleggerire un impegno che vi stava pesando. In amore cercate sincerità e delicatezza: una confessione fatta al momento giusto può avvicinare molto due persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: una giornata nella quale il vostro intuito sarà particolarmente preciso.