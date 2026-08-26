Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a cambiare passo. Non tutto deve essere conquistato con la forza: una situazione delicata può trovare una soluzione proprio grazie alla vostra capacità di attendere il momento giusto. Sul lavoro una persona potrebbe affidarvi un compito importante. In amore lasciate spazio alla tenerezza, anche se normalmente preferite mostrare il vostro lato più deciso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata che parla di radici, sicurezza e progetti da costruire lentamente. Una questione pratica può finalmente trovare una sistemazione e questo vi permetterà di guardare avanti con maggiore serenità. Nel cuore avete bisogno di certezze: una presenza costante vi farà capire quanto sia importante ciò che avete già accanto.

Gemelli

Cari Gemelli, l’aria porta movimento e notizie. Una telefonata, un messaggio o un incontro possono cambiare il programma della giornata, ma non necessariamente in senso negativo. Anzi, l’imprevisto potrebbe rivelarsi prezioso. Sul lavoro ascoltate più di quanto parlate. In amore una persona potrebbe conquistarvi attraverso una conversazione sorprendentemente sincera.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente sensibili alle atmosfere e alle persone che vi circondano. Avrete bisogno di selezionare meglio ciò che lasciate entrare nella vostra vita. Una questione familiare può essere affrontata con maggiore serenità. In amore una confidenza crea vicinanza e vi ricorda che non dovete sempre essere voi a sostenere gli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 agosto 2026), la luce torna a illuminare un progetto che avevate quasi messo da parte. Potrebbe arrivare un’occasione per mostrare le vostre capacità, ma questa volta sarà la preparazione, più che il protagonismo, a fare la differenza. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con una proposta semplice e spontanea. Non cercate un significato nascosto in ogni gesto.

Vergine

Cari Vergine, una giornata ideale per eliminare il superfluo. Un impegno, un dubbio o persino una vecchia abitudine possono essere lasciati alle spalle. Sul lavoro siete molto concentrati e riuscirete a sistemare una questione che vi aveva creato qualche fastidio. In amore meno controllo e più fiducia: una persona vi sta mostrando le proprie intenzioni attraverso i fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro può restituirvi entusiasmo. Potreste scoprire che una persona con cui avete avuto poco a che fare ha molto da offrirvi, professionalmente o sentimentalmente. Sul lavoro una collaborazione sarà favorita se saprete mettere da parte un vecchio contrasto. Il cuore chiede armonia, ma anche un pizzico di novità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una percezione molto precisa di ciò che accade intorno a voi. Non abbiate fretta di rivelare tutto ciò che avete intuito: osservare ancora un po’ vi permetterà di capire meglio le intenzioni degli altri. Nel lavoro una strategia discreta può essere vincente. In amore, invece, una persona aspetta un vostro segnale chiaro.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo riaccende la voglia di partire, conoscere, imparare. Anche se non avete un viaggio in programma, potreste trovare un nuovo stimolo attraverso un ambiente diverso dal solito. Una proposta lavorativa merita attenzione. In amore la leggerezza torna protagonista e può favorire un incontro piacevole per chi è solo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il tempo comincia a darvi ragione. Un progetto costruito senza clamore mostra finalmente qualche risultato e questo aumenta la vostra fiducia. Sul lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno. In amore avete bisogno di parlare del futuro, ma senza trasformare ogni sentimento in un programma. Lasciate spazio anche alla sorpresa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 agosto 2026), una giornata per guardare oltre le abitudini. Una nuova idea può cambiare il vostro modo di affrontare una questione professionale e una persona potrebbe offrirvi uno stimolo inatteso. Non rifiutate ciò che esce dai vostri schemi. In amore cercate qualcuno capace di comprendere la vostra necessità di libertà senza trasformarla in distanza.

Pesci

Cari Pesci, il cielo porta una maggiore chiarezza emotiva. Una situazione che vi aveva lasciato incerti può finalmente essere guardata con occhi nuovi. Sul lavoro una collaborazione vi permette di alleggerire un peso. Nel cuore avete bisogno di autenticità e di una persona capace di ascoltare anche i vostri silenzi.