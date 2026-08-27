Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, un progetto prende lentamente forma e vi chiede più pazienza di quella che avreste voluto. Non forzate i tempi: una soluzione inattesa potrebbe arrivare proprio lasciando spazio agli eventi. Sul lavoro una nuova responsabilità può aumentare la vostra visibilità. In amore una persona vi farà capire che dietro una distanza apparente c’era forse soltanto prudenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una notizia può alleggerire una preoccupazione che vi portavate dietro da qualche tempo. È il momento di tornare a occuparvi di ciò che vi dà piacere, senza pensare continuamente alle cose da sistemare. Nei sentimenti una coppia può ritrovare complicità attraverso un progetto comune. Per i single, possibile interesse in un ambiente familiare.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di risposte, ma oggi sarà più utile fare le domande giuste. Una persona potrebbe offrirvi un’informazione decisiva per una questione professionale. Non fate però troppe promesse. In amore siete pronti a cambiare idea e questo potrebbe sorprendervi per primi: qualcuno che avevate sottovalutato merita una seconda occhiata.

Cancro

Cari Cancro, una giornata che vi porta verso ciò che conoscete e amate. La casa, la famiglia o una persona importante diventano il centro dei vostri pensieri. Sul lavoro non lasciate che una piccola tensione rovini un risultato positivo. In amore avete bisogno di sentirvi scelti: un gesto concreto può darvi la sicurezza che cercate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 agosto 2026), una porta professionale potrebbe aprirsi grazie a un contatto già esistente. Non aspettate necessariamente un grande annuncio: le occasioni importanti a volte iniziano con una semplice conversazione. In amore avete voglia di emozioni, ma anche di sincerità. Chi vi sta accanto potrebbe sorprendervi dicendo esattamente ciò che pensa.

Vergine

Cari Vergine, avete davanti una giornata produttiva, ma il vero risultato sarà riuscire a liberare spazio mentale. Una decisione presa oggi può semplificarvi le prossime settimane. Sul lavoro fidatevi del vostro metodo, senza cercare continuamente conferme. In amore una persona potrebbe avere bisogno di maggiore calore da parte vostra.

Bilancia

Cari Bilancia, una situazione rimasta in sospeso torna a bussare alla porta. Questa volta siete più preparati e potete affrontarla senza perdere l’equilibrio. Una collaborazione professionale può diventare importante. In amore il cielo favorisce le parole dette senza preparazione: lasciate parlare il cuore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non tutto ciò che finisce deve essere considerato una perdita. Una chiusura può liberare energie per qualcosa che ancora non vedete. Sul lavoro una scelta prudente vi protegge da una complicazione. In amore, invece, non abbiate paura di rischiare un po’: una persona potrebbe aspettare proprio un vostro gesto.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di libertà cresce e con esso la voglia di progettare qualcosa per il futuro. Un’idea nata nei giorni scorsi può finalmente trovare una direzione concreta. Sul lavoro non accettate una situazione soltanto per abitudine. In amore un incontro casuale può lasciare una traccia più profonda del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata nella quale potete raccogliere i frutti di una scelta fatta con responsabilità. Un risultato economico o professionale vi permette di sentirvi più sicuri. Non dimenticate però la vita privata: una persona potrebbe aver bisogno di condividere con voi un momento importante. Ascoltate senza cercare subito una soluzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 agosto 2026), una coincidenza vi mette davanti a una possibilità che non avevate previsto. Prima di dire no, valutate ciò che può insegnarvi. Sul lavoro una soluzione creativa può distinguervi dagli altri. In amore avete bisogno di complicità mentale: un dialogo stimolante potrebbe essere l’inizio di qualcosa di interessante.

Pesci

Cari Pesci, una giornata nella quale l’intuito diventa particolarmente forte. Capirete chi merita la vostra fiducia e da quale situazione è invece meglio prendere le distanze. Sul lavoro non lasciatevi intimidire da una richiesta impegnativa. In amore una persona vi offre una presenza sincera: accoglierla senza paura sarà il regalo più bello.