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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 28 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata parte con la necessità di rimettere a fuoco una questione che riguarda il futuro. Avete voglia di muovervi, ma prima di fare una scelta importante sarà utile capire quali sono davvero le vostre priorità. Sul lavoro una persona potrebbe proporvi qualcosa che richiede maggiore responsabilità. In amore cercate di non reagire d’impulso: una conversazione tranquilla può chiarire molto più di una discussione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 agosto 2026), siete più concentrati sulle cose concrete e questo vi aiuta a risolvere una questione che avete rimandato. Potrebbe riguardare denaro, casa o un progetto personale. Sul lavoro la pazienza resta la vostra arma migliore, soprattutto se qualcuno cerca di mettervi fretta. In amore avete bisogno di stabilità, ma anche di qualche piccola novità che rompa la routine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, una notizia può cambiare il tono della giornata e offrirvi uno stimolo che aspettavate da tempo. Avrete molte cose da fare, ma cercate di non saltare continuamente da un impegno all’altro. Sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente un interlocutore interessato. In amore una persona potrebbe sorprendervi con una domanda o una proposta inattesa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente il vostro equilibrio. Una questione che riguarda una persona vicina non deve necessariamente diventare anche un vostro problema. Sul lavoro procedete con calma e non fatevi coinvolgere nelle tensioni dell’ambiente. In amore il dialogo sarà importante: una piccola incomprensione può essere superata facilmente se evitate di chiudervi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
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LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 agosto 2026), il cielo vi offre una giornata dinamica, nella quale potreste ricevere una conferma che aspettavate. Un progetto professionale può entrare in una fase più concreta e darvi maggiore visibilità. Cercate però di condividere i meriti con chi vi ha aiutato. In amore avete voglia di sentirvi protagonisti, ma oggi sarà ancora più bello lasciare spazio a una sorpresa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per fare una scelta che avete rimandato per eccesso di prudenza. Avete già valutato tutti gli aspetti principali: continuare ad analizzare potrebbe soltanto aumentare i dubbi. Sul lavoro una vostra intuizione evita un errore. Nei sentimenti provate a lasciarvi guidare meno dalla razionalità: una persona potrebbe dimostrarvi qualcosa che non riuscivate a capire dalle parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata utile per fare una scelta che avete rimandato per eccesso di prudenza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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