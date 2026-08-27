Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un rapporto torna al centro dei vostri pensieri e richiede una posizione più chiara. Non dovete per forza scegliere tra ciò che vogliono gli altri e ciò che volete voi: esiste una via di mezzo, ma dovrete avere il coraggio di proporla. Sul lavoro una collaborazione può diventare preziosa. In amore una serata piacevole può riportare leggerezza dopo qualche tensione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 agosto 2026), avete la sensazione che qualcosa stia cambiando e oggi potreste ricevere una conferma. Non abbiate fretta di anticipare gli eventi: osservate ancora un po’ e capirete meglio come muovervi. Sul lavoro una strategia discreta sarà più efficace di uno scontro diretto. In amore, invece, una persona aspetta da voi maggiore sincerità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce e può tradursi in un progetto concreto. Un viaggio, un corso, una nuova attività o semplicemente un ambiente diverso possono offrirvi l’energia che cercavate. Sul lavoro non abbiate paura di proporre un metodo nuovo. In amore siete particolarmente aperti agli incontri: una persona potrebbe incuriosirvi proprio perché non risponde ai vostri soliti schemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che avete assunto tempo fa comincia a dare risultati. Potreste ricevere una conferma professionale oppure capire che una scelta difficile era necessaria. Ora però non pensate soltanto al dovere: avete bisogno anche di recuperare tempo per voi. In amore una persona vicina apprezzerà un vostro gesto concreto più di mille parole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 agosto 2026), una giornata favorevole alle idee e ai cambiamenti. Potreste trovare un modo completamente diverso per affrontare un problema che vi aveva bloccato. Sul lavoro non abbiate paura di proporre qualcosa di originale, purché sia accompagnato da un piano realistico. In amore avete bisogno di complicità mentale: una conversazione può essere più seducente di qualsiasi gesto romantico.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando fiducia dopo qualche dubbio e oggi potreste avere una conferma importante. Una situazione che vi sembrava complicata può essere ridimensionata guardandola con maggiore lucidità. Sul lavoro non rifiutate l’aiuto di una persona disponibile. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e una confidenza può creare una vicinanza speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: una responsabilità che avete assunto tempo fa comincia a dare risultati.