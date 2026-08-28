Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, una piccola svolta può arrivare proprio mentre siete impegnati in altro. Tenete gli occhi aperti e non sottovalutate una proposta apparentemente secondaria. Nel lavoro il confronto con una persona esperta vi sarà utile. In amore siete pronti a fare un passo avanti, ma senza rinunciare alla vostra indipendenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo suggerisce di occuparvi prima di ciò che vi dà sicurezza. Una spesa o una questione domestica può richiedere attenzione, ma avete la possibilità di sistemarla senza grandi sacrifici. In amore una coppia può ritrovare serenità attraverso un progetto comune. Chi è solo potrebbe ricevere un segnale interessante da una conoscenza già esistente.

Gemelli

Cari Gemelli, le parole aprono porte. Una conversazione può mettervi davanti a una possibilità professionale o a una persona che vi incuriosirà parecchio. Non abbiate fretta di decidere: raccogliete informazioni. Nel cuore torna il desiderio di giocare, scherzare e vivere le relazioni senza troppe sovrastrutture.

Cancro

Cari Cancro, una vecchia questione torna alla vostra attenzione, ma questa volta siete più forti e consapevoli. Potete chiuderla senza trascinarvi dietro il peso del passato. Sul lavoro fidatevi della collaborazione. In amore una persona cara vi mostrerà affetto proprio attraverso un gesto concreto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 agosto 2026), il Sole vi invita a puntare più in alto. Una vostra capacità può essere notata da qualcuno che conta e questo potrebbe aprire una prospettiva interessante. Evitate però di sottovalutare i dettagli. In amore una persona vi osserva con attenzione: lasciate che sia la spontaneità a creare il prossimo passo.

Vergine

Cari Vergine, una giornata di ordine e selezione. Capirete quali impegni meritano davvero il vostro tempo e quali invece possono essere rimandati. Sul lavoro una scelta precisa vi farà guadagnare efficienza. In amore siete chiamati a fidarvi maggiormente: non tutto deve essere analizzato prima di essere vissuto.

Bilancia

Cari Bilancia, un cambiamento nell’ambiente che vi circonda può avere effetti positivi anche sull’umore. Una nuova collaborazione o un incontro casuale porta aria fresca. Sul lavoro non cercate di mediare sempre: qualche volta è necessario esprimere una posizione precisa. Nei sentimenti una sorpresa può riaccendere il desiderio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una porta che sembrava chiusa potrebbe riaprirsi, ma in condizioni completamente diverse. Valutate bene prima di tornare sui vostri passi. Sul lavoro il vostro intuito è una guida preziosa. In amore scegliete la trasparenza: una persona è pronta ad ascoltare ciò che avete tenuto dentro troppo a lungo.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata da vivere con gli occhi rivolti oltre l’immediato. Un progetto che riguarda il futuro può diventare più concreto e darvi una motivazione nuova. Sul lavoro evitate la monotonia cercando una soluzione creativa. In amore un incontro può nascere da un ambiente completamente diverso dal vostro solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una notizia positiva riguarda un settore nel quale avete investito tempo e pazienza. Non lasciate che la prudenza vi impedisca di riconoscere il vostro successo. In amore c’è voglia di costruire e di condividere: una conversazione sul futuro può rafforzare una relazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 agosto 2026), il cielo porta una coincidenza interessante. Una persona incontrata casualmente potrebbe diventare importante per un progetto oppure per la vostra vita privata. Sul lavoro non abbiate paura di cambiare strategia. In amore cercate qualcuno con cui poter parlare davvero, non soltanto qualcuno che vi faccia compagnia.

Pesci

Cari Pesci, una giornata dolce, ma non priva di decisioni. Una questione sentimentale chiede di essere guardata con occhi più realistici, senza perdere la vostra sensibilità. Sul lavoro una persona vi offre un aiuto che non dovete rifiutare per orgoglio. La sera porta calma e una piacevole sensazione di vicinanza.